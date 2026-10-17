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क्या मोबाइल कंपनी आपकी निजी वीडियो कॉल देखती है? बॉयफ्रेंड से बात करते वक्त फोन पर आया ऐसा मैसेज; पार्टनर ने पकड़ लिया माथा

Mobile Privacy: न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थीं. उनका पार्टनर लंच ब्रेक में कॉल पर जुड़ा था. बातचीत के दौरान फ्रेंकी ने कुछ निजी पल शेयर करने की कोशिश की, तभी अचानक वीडियो कॉल रुक गई.

By: Shristi S | Published: October 17, 2026 11:41:46 PM IST

बॉयफ्रेंड से बात करते वक्त फोन पर आया ऐसा मैसेज; पार्टनर ने पकड़ लिया माथा
बॉयफ्रेंड से बात करते वक्त फोन पर आया ऐसा मैसेज; पार्टनर ने पकड़ लिया माथा


Mobile Privacy Sensitive Content Warning: सोचिए, आप अपने पार्टनर से वीडियो कॉल पर हैं और बातचीत के बीच अचानक कॉल रुक जाए. न आवाज आए, न जाए और कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर ऐसा अलर्ट दिखे, जिसे देखकर आपको लगे कि शायद फोन आपकी निजी जिंदगी पर नजर रख रहा है. ऑस्ट्रेलिया की 25 साल की महिला के साथ ऐसा ही कुछ हुआ. बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल के दौरान अचानक स्क्रीन पर आए एक मैसेज ने उन्हें अपनी प्राइवेसी को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया.

अचानक क्यों रुक गई वीडियो कॉल?

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थीं. उनका पार्टनर लंच ब्रेक में कॉल पर जुड़ा था. बातचीत के दौरान फ्रेंकी ने कुछ निजी पल शेयर करने की कोशिश की, तभी अचानक वीडियो कॉल रुक गई. कुछ देर तक उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है. उन्हें लगा कि शायद पार्टनर ने कैमरा बंद कर दिया या कॉल होल्ड पर डाल दी है. लेकिन जब कॉल दोबारा शुरू हुई तो सामने आई स्क्रीन देखकर दोनों हैरान रह गए.

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फोन पर क्या मैसेज आया?

महिला के मुताबिक, उनके पार्टनर की स्क्रीन पर एक चेतावनी दिखाई दी. इसमें पूछा गया था कि क्या वह इस कॉल पर बने रहना चाहते हैं. साथ ही बताया गया कि वीडियो में संभावित संवेदनशील कंटेंट होने की वजह से कॉल को रोका गया है. स्क्रीन पर कॉल खत्म करने के लिए ‘Not Now’ और बातचीत जारी रखने के लिए ‘Yes, Continue’ जैसे विकल्प दिए गए थे. यह देखकर महिला के पार्टनर ने भी माथा पकड़ लिया कि आखिर फोन ने वीडियो कॉल में चल रही गतिविधि को कैसे पहचान लिया.

क्या मोबाइल कंपनी आपकी निजी वीडियो कॉल देख रही थी?

यहीं से महिला की चिंता बढ़ी. उनके मन में सवाल आया कि क्या फोन कंपनी उनकी निजी वीडियो कॉल देख रही है या बातचीत पर नजर रख रही है. लेकिन इस फीचर का काम इससे अलग है. रिपोर्ट के मुताबिक, संबंधित फोन में ‘Sensitive Content Warning’ नाम का फीचर मौजूद है. यह तकनीत मशीन लर्निंग की मदद से तस्वीरों और वीडियो में संभावित संवेदनशील सामग्री की पहचान करती है.  

Tags: Australiamobile
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