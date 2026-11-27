Australia Crime: ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स (RAAF) के पूर्व पायलट और बेहद बुरे पति को अपनी पत्नी की हत्या करने और उसे देर रात लॉनमूवर (घास काटने वाली मशीन) से हुए हादसे का रूप देने के जुर्म में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है. क्वींसलैंड सुप्रीम कोर्ट की जूरी ने 49 वर्षीय रॉबर्ट जॉन क्रॉफर्ड को 30 जुलाई, 2024 को टूवूम्बा के पास अपर लॉकर में स्थित उनकी 2 मिलियन डॉलर की संपत्ति पर अपनी 49 वर्षीय पत्नी फ्रांसिस क्रॉफर्ड की हत्या का दोषी पाया. जस्टिस लिंकन क्राउली ने कहा कि यह बहुत क्रूर (और) स्वार्थी कृत्य था.

नहीं था क्रॉफर्ड के चेहरे पर कोई भाव

ब्रिस्बेन सुप्रीम कोर्ट में उस समय लोग हैरान रह गए और रो पड़े जब जूरी ने मंगलवार सुबह 10 बजे से विचार-विमर्श करने के बाद अपना फैसला सुनाया और क्रॉफर्ड को दोषी करार दिया. फैसला आने पर क्रॉफर्ड के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा. जस्टिस क्राउली ने उसे कम से कम 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई, जिसमें हिरासत में बिताए गए 205 दिन भी शामिल हैं.

जांच में खुलासा हुआ है कि हत्या के दिन सुबह 3:35 बजे क्रॉफर्ड ने ‘ट्रिपल-0’ (आपातकालीन सेवा) पर कॉल किया और बताया कि उसकी पत्नी एक रिटेनिंग वॉल के पास ‘राइड-ऑन लॉनमूवर’ (बैठकर चलाई जाने वाली घास काटने की मशीन) के नीचे फंसी हुई मिलीं. वह एक मनोवैज्ञानिक थीं और 3 बच्चों की मां थीं.

दम घुटने से हुई थी मौत

जब पैरामेडिक्स (चिकित्सा कर्मी) मौके पर पहुंचे तो वह CPR देने की कोशिश कर रहा था. कामयाब नहीं होने पप महिला को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया. पूर्व पायलट ने दावा किया कि वह रात में लॉनमूवर को ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर (पानी छिड़कने वाली मशीन) से दूर हटाने के लिए उठी थीं और मशीन के स्टीयरिंग व्हील के नीचे दबने से उन्हें गंभीर चोटें आईं या दम घुटने (ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया) से उनकी मौत हो गई,, लेकिन जूरी ने उसके झूठ को पकड़ लिया. अभियोजन पक्ष ने उसे एक बेहद बुरा पति बताया, जिसने अपनी पत्नी की हत्या इसलिए कर दी ताकि तलाक की स्थिति में उसे अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति का हिस्सा ना देना पड़े.

मुकदमे के दौरान जूरी को बताया गया कि पुलिस के दुर्घटना जांचकर्ताओं को पता चला कि घटना के समय वाहन बिना हेडलाइट जलाए 4 किमी/घंटा की धीमी गति से पीछे (रिवर्स) जा रहा था तभी वह रिटेनिंग वॉल (दीवार) के ऊपर से पीछे की ओर गिर गया, लेकिन कोर्ट को यह भी बताया गया कि यह निष्कर्ष इस आधार पर निकाला गया था कि मशीन (मोवर) कैसे आगे बढ़ी ना कि इस आधार पर कि उसे कौन चला रहा था?

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उन्होंने जूरी को बताया कि क्रॉफर्ड की दोनों पलकों के अंदर ‘पिनपॉइंट’ या छोटे-छोटे रक्तस्राव (petechial haemorrhages) के निशान थे, जो सिर में ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण सबसे छोटी नसों के फटने से हुए थे. उन्होंने कहा कि इस तरह के रक्तस्राव अक्सर दम घुटने के मामलों में देखे जाते हैं, जिनमें गला घोंटना भी शामिल है. अभियोजकों ने कोर्ट को बताया कि क्रॉफर्ड ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के डेटिंग ऐप्स पर अन्य महिलाओं से संदेश भेज रहा था और उनमें से कुछ के साथ उसके संबंध थे.

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कोर्ट को बताया गया कि क्रॉफर्ड अपने पति के बेवफाई के बारे में जानती थीं और जुलाई 2023 में उनके अफेयर के परिणामस्वरूप क्लैमाइडिया से संक्रमित होने के बाद उन्होंने उसे घर से निकाल दिया था. उन्होंने अपने पति से नियमित पॉलीग्राफ परीक्षण करवाने की शर्त रखी थी, बशर्ते वह उनसे शादीशुदा रहना चाहती हों, हालांकि उनके पति ने अपनी एक महिला मित्र से दावा किया था कि वह परीक्षण में सफल हो सकते हैं.

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