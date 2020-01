कैनबरा. ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में अगस्त 2019 से लगी आग ने इमरजेंसी का रूप अख्तियार कर लिया है. लगभग 50 करोड़ जानवरों की मौत हो चुकी है. 24 लोगों की मौत हो चुकी है. इस आग का फैलाव 5.5 मिलियन हेक्टेयर तक हो चुका है. इसका मतलब समझिए, एक देश है बेल्जियम. इस देश के कुल इलाके जितना हिस्सा ऑस्ट्रेलिया मेें लगे भीषण बुशफायर में जलकर खाक हो चुका है. ऑस्ट्रेलिया सरकार ने आग बुझाने के लिए अब आर्मी को भी बुला लिया है. आग लगातार बेकाबू होती जा रही है और अपना विस्तार कर रही है. यह ऑस्ट्रेलिया में लगा अब तक का सबसे भीषण बुशफायर है.

सारी दुनिया इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में आई पर्यावरणीय आपातकाल से चिंतित है. ऑस्ट्रेलिया की भीषण आग के बेहद डरावने वीडियो सामने आ रहे हैं. दिल्ली में जिस AQI लेवल के बढ़ने पर काफी हो-हल्ला मचा था उसकी स्थिति ऑस्ट्रेलिया में ऐसी हो गई है कि मशीनों ने काम करना बंद कर दिया है. लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है. हालांकि कई लोग जंगलों से जानवरों को बचाने में भी जुटे हैं. एक भारतीय सिख दंपत्ति लोगों को खाना खिलाने में भी जुटा है.

हम आपको ऑस्ट्रेलिया में लगी भीषण आग की पांच वीडियो दिखाने जा रहे हैं. निश्चित तौर पर ये वीडियो डरावने हैं लेकिन साथ ही सचेत करने वाले भी हैं. यह सारी दुनिया के लिए एक अलार्म की तरह है. ऑस्ट्रेलिया सरकार इस वक्त तमाम प्रयास कर रही है लेकिन आग पर नियंत्रण पाना मुश्किल होता जा रहा है. लोग भागकर राजधानी कैनबरा में या मेलबर्न में शरण ले रहे हैं.

देखें ऑस्ट्रेलिया में लगी भीषण आग की डरावनी वीडियो

Australia is on fire. Nearly half a billion animals have been killed with more than 14.5 million acres burned. This is climate change. pic.twitter.com/Mvy6JRe9o2 — Earth (@earth) January 3, 2020

ऑस्ट्रेलिया में लगी इस भीषण आग जिसे अंग्रेजी में बुशफायर कहते हैं में 50 करोड़ जानवरों की जलकर मौत हो चुकी है, देखें वीडियो

भीषण आग ने ऑस्ट्रेलिया के आसमान को लाल कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया के आसमान को देख कर आप वहां की भयावह स्थिति का अंदाजा लगाइए, देखें वीडियो

ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए आर्मी को भी ड्यूटी पर तैनात कर दिया है, देखें कैसे धू-धू कर जल रहे हैं जंगल, वीडियो

• 24 people dead

• 500M animals dead

• 8,000 koalas dead

• Over 5.5 million hectares burned (the size of Belgium)

• More than 1400 homes destroyed

• More than 10 million people in toxic levels of bushfire smoke Please pray for Australia.#PrayForAustralia#AustraliaFires pic.twitter.com/nrj4xJ1W9i — Nini Elisabeth (@NiniElisabeth) January 5, 2020

ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त इमरजेंसी जैसे हालात हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, करोड़ों जानवरों की मौत हो चुकी है, AQI का स्तर तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुका है. ऑस्ट्रेलिया जैसे हरे-भरे महादेश का यह हाल सारी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है. देखें वीडियो

