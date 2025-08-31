अपने देश के खतरनाक अपराधियों को इस देश डिपोर्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया! हुई ₹2216 करोड़ की डील

Australia Nauru Deportation: अब ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटेन की राह पर निकल चला है। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ऐसा किया है जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया है। ऑस्ट्रेलिया ने नाउरू के साथ 267 मिलियन डॉलर यानी 2,216 करोड़ रुपये का निर्वासन समझौता किया है। इसके तहत, नाउरू ऑस्ट्रेलियाई गैर-वीज़ा धारकों को निर्वासित करेगा। प्रवासियों के पहले जत्थे के आगमन पर नाउरू को 2,216 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके बाद, वह पुनर्वास के लिए हर साल 381 करोड़ रुपये देगा। ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले के बाद मानवाधिकारों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस समझौते से बड़े पैमाने पर निर्वासन और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है।

तीसरा सबसे छोटा देश

नाउरू दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। नाउरू का क्षेत्रफल मात्र 21 वर्ग किमी है। यह दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है, जो केवल वेटिकन सिटी और मोनाको से बड़ा है। ग्रीन्स पार्टी के सीनेटर डेविड शूब्रिज ने कहा कि सरकार हमारे छोटे पड़ोसियों को 21वीं सदी की जेल कॉलोनियाँ बनने पर मजबूर कर रही है।

किसे किया जाएगा निर्वासित

ऑस्ट्रेलियाई गृह मंत्री टोनी बर्क ने कहा कि नाउरू में उन लोगों के दीर्घकालिक प्रवास और उचित उपचार की व्यवस्था की जा रही है जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में रहने का कानूनी अधिकार नहीं है। फरवरी में, दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया तीन हिंसक अपराधियों को नाउरू वापस भेज सकेगा। बर्क ने कहा कि जिनके पास वैध वीज़ा नहीं है, उन्हें देश छोड़ देना चाहिए।

2023 में, ऑस्ट्रेलियाई उच्च न्यायालय के एक फैसले ने उन अप्रवासियों के लिए अनिश्चितकालीन हिरासत की सरकार की नीति को पलट दिया, जिन्हें न तो वीज़ा मिल सकता था और न ही निर्वासित किया जा सकता था। अगर उन्हें उनके देशों में भेजा गया, तो उन्हें उत्पीड़न या नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

निर्वासन का विरोध

इसी बीच, असाइलम सीकर रिसोर्स सेंटर की उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी जना फेवरो ने इस समझौते की आलोचना की। उन्होंने कहा, यह समझौता भेदभावपूर्ण, शर्मनाक और खतरनाक है। ऐसे समय में जब पूरे देश ने एकता और भय के खिलाफ मतदान किया और एंथनी अल्बानीज़ को प्रधानमंत्री चुना। नेतृत्व दिखाने के बजाय, वही अल्बानियाई लोग प्रवासियों और शरणार्थियों पर हमला कर रहे हैं। कुछ लोगों को सिर्फ़ उनके जन्मस्थान के कारण सज़ा दी जाएगी।