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US ने चला बड़ा दाव, इस देश को परमाणु पनडुब्बी देंगे Trump; चीन की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें!

AUKUS Deal News: इस फैसले की घोषणा सिंगापुर में आयोजित शांगरी-ला डायलॉग सम्मेलन के दौरान की गई, जिसमें दुनिया के कई देशों के रक्षा मंत्री और सुरक्षा विशेषज्ञ शामिल हुए.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 31, 2026 3:49:58 PM IST

अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बी सौदा
अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बी सौदा


US Australia Nuclear Submarine Deal: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच 2021 में हुए AUKUS सुरक्षा समझौते में अहम बदलाव किया गया है. अब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को नई परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां देने के बजाय अपनी नौसेना में पहले से इस्तेमाल हो रही तीन वर्जीनिया-क्लास पनडुब्बियां उपलब्ध कराएगा. इस फैसले की घोषणा सिंगापुर में आयोजित शांगरी-ला डायलॉग सम्मेलन के दौरान की गई, जिसमें दुनिया के कई देशों के रक्षा मंत्री और सुरक्षा विशेषज्ञ शामिल हुए.

ऑस्ट्रेलिया के लिए क्यों अहम है AUKUS?

AUKUS कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया की रक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया को अगले 15 वर्षों के भीतर अमेरिका से कम से कम तीन परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियां मिलनी हैं. अनुमान है कि अगले 30 वर्षों में इस परियोजना पर करीब 235 अरब डॉलर खर्च हो सकते हैं. यही वजह है कि इसे ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की सबसे बड़ी रक्षा परियोजनाओं में गिना जा रहा है.

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पुरानी योजना में क्या था बदलाव?

शुरुआती योजना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया को दो पुरानी और एक नई वर्जीनिया-क्लास पनडुब्बी दी जानी थी. लेकिन अब इस योजना में बदलाव करते हुए तीनों पनडुब्बियां अमेरिकी नौसेना की इस्तेमाल की हुई पनडुब्बियां देने का फैसला लिया गया है. ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स के अनुसार यह कदम पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने और लागत कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

संचालन और रखरखाव होगा आसान

रिचर्ड मार्ल्स ने कहा कि एक ही मॉडल की तीन पनडुब्बियां मिलने से प्रशिक्षण, संचालन और रखरखाव का काम काफी आसान हो जाएगा. नाविकों और तकनीकी कर्मचारियों को अलग-अलग प्रणालियों के बजाय एक ही प्रकार की तकनीक पर काम करना होगा. इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और तकनीकी सहायता का प्रबंधन भी अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा. तीनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी कर इस बदलाव की पुष्टि की और इसे अधिक व्यावहारिक तथा किफायती कदम बताया.

अमेरिका की चुनौतियां और उठते सवाल

अमेरिकी नौसेना के पास वर्तमान में 24 वर्जीनिया-क्लास परमाणु पनडुब्बियां हैं. हालांकि अमेरिकी शिपयार्ड हर साल दो नई पनडुब्बियां बनाने के अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं. माना जा रहा है कि इसी वजह से नई पनडुब्बियों की जगह पुरानी पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया को देने का निर्णय लिया गया. हालांकि अमेरिका में इस फैसले को लेकर कुछ विरोध भी सामने आया है. आलोचकों का कहना है कि अमेरिका को पहले अपनी नौसेना की जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए, उसके बाद ही अन्य देशों को ऐसी रणनीतिक सैन्य संपत्तियां उपलब्ध करानी चाहिए.

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Tags: 235 Billion DollarsAUKUS DealAustraliaShangri-La DialogueUnited StatesVirginia-Class
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