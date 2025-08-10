क्या होने वाला है कुछ बड़ा? पाकिस्तान सीमा पर ईरान का बड़ा हमला, दुनिया भर में मचा हंगामा

Iran: ईरान पुलिस ने जानकारी दी है कि सुरक्षा बलों ने सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के दक्षिण-पूर्वी शहर सरवन में गोलीबारी के दौरान तीन आतंकवादियों को मार गिराया है। मेहर समाचार एजेंसी के अनुसार, यह घटना रविवार तड़के हुई, जब आतंकवादियों ने सरवन काउंटी में गश्त कर रही ईरानी पुलिस पर अचानक हमला कर दिया। यह इलाका पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और आतंकवादी घटनाओं के प्रति संवेदनशील है।

तीन हमलावरों की मौत

हमले के बाद, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में तीन हमलावरों को मार गिराया, जबकि अन्य हमलावर मौके से भाग गए और अब सुरक्षा बल उनकी तलाश कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि झड़प में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत लंबे समय से सशस्त्र समूहों, जिनमें आतंकवादी और तस्करी नेटवर्क शामिल हैं, से जुड़ी अशांति की छिटपुट घटनाओं का सामना कर रहा है। आतंकवादियों का इस्तेमाल इज़राइल के टूल किट के रूप में किया जा रहा है

कई आतंकवादी समूह सक्रिय

सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में कई आतंकवादी समूह सक्रिय हैं, जिनका इस्तेमाल इज़राइली खुफिया एजेंसियां ईरान के खिलाफ कर रही हैं। जून में हुए संघर्ष के बाद से ईरान पुलिस देश में इज़राइली एजेंटों की तलाश कर रही है। ईरान ने जुलाई के अंत में मुजाहिदीन-ए-खल्क संगठन (एमकेओ) के दो सदस्यों, मेहदी हसनी और बेहरोज़ एहसानी इस्लामलू को फांसी पर लटका दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सशस्त्र विद्रोह और राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के आरोप में उनकी मृत्युदंड की सज़ा बरकरार रखी थी।

पश्चिमी देशों में खुलेआम घूम रहे हैं ईरान के दुश्मन

एमकेओ का ईरानी नागरिकों और अधिकारियों पर आतंकवादी हमले करने का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से लगभग 12,000 लोग मारे गए हैं। अब यह समूह अल्बानिया से अपनी गतिविधियाँ संचालित करता है। हिंसा के अपने पुराने रिकॉर्ड के बावजूद, एमकेओ के सदस्य अमेरिका और यूरोप में खुलेआम सक्रिय हैं।

ईरानी अधिकारियों ने लगातार इस समूह की गतिविधियों की निंदा की है और पश्चिमी सरकारों पर इस संगठन को पनाह देने और समर्थन देने का आरोप लगाया है।