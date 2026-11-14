Attack on America: क्या अमेरिका पर हमला हुआ है? कहां छिपे डोनाल्ड ट्रंप, देश भर में उड़ानें ठप

Attack on America: अमेरिका में देश भर में उड़ानों के अचानक ठप होने, वैश्विक स्तर पर तकनीकी प्रणालियों के फेल होने और दो जहाजों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद हड़कंप मच गया है. लोग सोच रहे हैं कि क्या यह सब महज एक संयोग (13 तारीख, शुक्रवार का दिन) है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है. ये घटनाएं ऐसे समय में हुई हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है और कैबिनेट के वरिष्ठ अधिकारी खतरों के चलते सैन्य ठिकानों पर रहने को मजबूर हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका वीकेंड तक का पूरा शेड्यूल केवल बंद कमरों में होने वाली बैठकों का है. उन्होंने अभी तक उड़ानों के ठप होने पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है. इसके बजाय, उन्होंने ‘ट्रुथ सोशल’ (Truth Social) पर हॉलीवुड को बचाने की अपनी योजना के बारे में पोस्ट किया.

कथित हमले का समय संदिग्ध

उनकी इस गैर-मौजूदगी ने उनके अपने प्रशासन के भीतर चिंता बढ़ा दी है. प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘डेली मेल’ को बताया कि राष्ट्रपति का वहां मौजूद ना होना बहुत अजीब है. इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है. वहीं, अधिकारियों का कहना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये घटनाएं किसी हमले का हिस्सा हैं या आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन FBI में 24 साल बिताने वाले क्रिस स्वैकर ने ‘डेली मेल’ से कहा कि ईरान के साथ अमेरिका के बढ़ते तनाव और हाल ही में हुए चुनावों के मद्देनजर इन घटनाओं का समय बहुत संदिग्ध है. उन्होंने कहा कि ईरान को लगता है कि इस समय अमेरिका कमजोर स्थिति में है.

स्वैकर का मानना ​​है कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के गुट (जो पहले से ही अमेरिका के भीतर मौजूद हो सकते हैं) अमेरिकी धरती पर आतंकी हमले कर सकते हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इतने बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा करने वाला ऑपरेशन हजारों मील दूर से ही संचालित किया गया होगा. स्वैकर ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते. यह काम किसी छोटे गुट (सेल) के बस की बात नहीं है. उन्होंने कहा कि लगता है कि अगर यह कोई विदेशी खुफिया ऑपरेशन या विदेशी हरकत होती, तो यह ‘मदरशिप’ (मुख्य केंद्र) से आ रही होती. यहां उनका इशारा ईरान की ओर था.

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हमला करने वाला नहीं बोलेगा सच

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जेम्स नाइट ने ‘डेली मेल’ को बताया कि अगर इस तरह के हमले के पीछे कोई देश है, तो वह अपनी भूमिका छिपाएगा. उन्होंने कहा कि अगर इसके पीछे कोई देश होता, तो वे इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते. उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों को निशाना बनाया गया है, उन्हें सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करने से रोका जाएगा कि कोई हमला हुआ है. उन्होंने कहा कि उन्हें कभी यह नहीं कहने दिया जाएगा कि असल में ऐसा कुछ हुआ था.

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उधर, अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। देश भर में उड़ानों का अचानक रुक जाना, वैश्विक स्तर पर तकनीकी खराबी और दो जहाजों के दुर्घटनाग्रस्त होने जैसी घटनाओं ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह सब ‘शुक्रवार 13 तारीख’ (Friday the 13th) की बदकिस्मती है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत खतरनाक साजिश है. शुक्रवार दोपहर को पूरे अमेरिका में विमानों को अचानक रोक दिया गया.

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