Atlantic Asphalt: वह टैंकर जो ‘अमेरिकन हेरिटेज’ क्रूज जहाज से टकरा गया, बाल-बाल बची 129 यात्रियों की जान

Atlantic Asphalt: अमेरिका में डामर और बिटुमेन ले जाने वाला अटलांटिक डामर (Atlantic Asphalt) (IMO: 9798428) शुक्रवार (13 नवंबर, 2026) को अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स में मिसिसिपी नदी पर एक यात्री क्रूज जहाज से टकराने के कारण चर्चा में है. यह हादसा तब हुआ जब न्यू ऑरलियन्स बंदरगाह के पास नियंत्रण खोने के बाद ‘अटलांटिक एस्फाल्ट’ टैंकर किनारे पर खड़े यात्री रिवरबोट ‘अमेरिकन हेरिटेज’ (American Heritage) से टकरा गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी भीषण थी कि यात्री जहाज में पानी भरने लगा और वह पलट गया, जिससे कई यात्री पानी में गिर गए. वहीं, जहाज पर सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया, हालांकि 30 से अधिक लोगों को मामूली चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया.

डामर (asphalt) ढोने का काम करता है जहाज

‘अटलांटिक डामर’ (Atlantic Asphalt) में 129 लोगों को ले जा रहे ‘अमेरिकन हेरिटेज’ क्रूज़ जहाज़ को टक्कर मारी. अमेरिकन क्रूज़ लाइन्स की पैडल-व्हील वाली नाव, ‘अमेरिकन हेरिटेज’, न्यू ऑरलियन्स में खड़ी थी, तभी 520 फुट लंबे ‘अटलांटिक डामर’ (Atlantic Asphalt) टैंकर ने उसे टक्कर मार दी. ‘आर्गस मीडिया’ की रिपोर्ट के अनुसार, जहाज़ को टक्कर मारने वाला 17,764-DWT (डेडवेट टन) क्षमता वाला यह जहाज़ आमतौर पर डामर (asphalt) ढोने का काम करता है. शुक्रवार को यह लुइसियाना की ओर जा रहा था।

टक्कर के समय यह विशेष बिटुमेन टैंकर (जिसे उच्च तापमान पर तरल बिटुमेन और अन्य भारी पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है) पूरी तरह खाली था. ‘वेसल फाइंडर’ (Vessel Finder) के अनुसार, 2017 में बना यह जहाज़ ‘रिपब्लिक ऑफ द मार्शल आइलैंड्स’ का झंडा लगाता है.

‘मरीन ट्रैफिक’ (Marine Traffic) के अनुसार, यह टैंकर 10 नवंबर को मैक्सिको की खाड़ी से रवाना हुआ था और लुइसियाना के ‘माउंट एयरी’ (Mount Airy) की ओर जा रहा था. वेबसाइट के अनुसार, यह जहाज़ निचली मिसिसिपी नदी से होते हुए ‘माउंट एयरी’ टर्मिनल क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था.

अचानक मुड़ने से यात्री जहाज से टकराया

‘न्यूयॉर्क पोस्ट’ की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी कोस्ट गार्ड और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड मामले की जांच कर रहे हैं. वहीं, स्थानीय विशेषज्ञों का दावा है कि टक्कर से पहले टैंकर पर से नियंत्रण खत्म हो गया था या उसकी स्टीयरिंग फेल हो गई थी.

पोर्ट ऑफ न्यू ऑरलियन्स की प्रेस सचिव किम्बर्ली कर्थ ने कहा कि यह अभी भी एक सक्रिय मामला है और जांच चल रही है। कितने लोग घायल हुए हैं और टक्कर किस वजह से हुई, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है. जैसे-जैसे जानकारी मिलेगी, आगे अपडेट दिए जाएंगे.

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