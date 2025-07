Los Angeles Car Accident: अमेरिका में हुआ बड़ा हादसा, लॉस एंजिल्स में कार ने भीड़ को रौंदा…20 से ज्यादा की हालत गंभीर, दुर्घटना या कोई साजिश?

Los Angeles Car Accident: शनिवार को लॉस एंजिल्स के ईस्ट हॉलीवुड स्थित एक नाइट क्लब के बाहर एक अज्ञात वाहन के भीड़ में घुस जाने से कम से कम 20 लोग घायल हो गए। स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 2 बजे एक वाहन के भीड़ में घुस जाने के बाद, ईस्ट हॉलीवुड के सांता मोनिका बुलेवार्ड पर आपातकालीन सेवाएँ पहुँच गईं।

अग्निशमन विभाग ने कहा कि उन्होंने 20 से ज़्यादा घायलों का इलाज किया है, जिनमें से चार से पाँच की हालत कम से कम गंभीर है, 8 से 10 की हालत गंभीर है, और 10 से 15 लोगों की हालत ठीक है। LAFD ने कहा कि वह इस समय मरीज़ों के प्राथमिक उपचार कर रहा है।

सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे इस घटना के वीडियो में वर्मोंट नाइट क्लब के बाहर मलबे के ढेर के बीच सड़क पर एक कार के क्षतिग्रस्त अवशेष दिखाई दे रहे हैं। दुर्घटनास्थल पर दर्जनों अग्निशमन कर्मी और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे।

#BREAKING: East Hollywood crash driver found with gunshot wound, officials confirm. 7 in critical condition, 6 in serious condition, 10 in fair condition. #LosAngeles #Emergency #SantaMonica #EastHollywood #CarCrash #LAFireDepartment #California #USA #uUnitedStates pic.twitter.com/yLLFN3Xunu

