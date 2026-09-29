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Assisted Death क्या है? जिसकी मदद से ली गई बच्चे की जान जो नहीं जानता है क्या होती है मौत!

Assisted Death:  नीदरलैंड्स में अपनी तरह के पहले मामले में दो साल के बच्चे को इच्छामृत्यु (यूथेनेशिया) दी गई. यह अपने आप में अनोखा मामला है.

By: JP Yadav | Published: September 29, 2026 12:24:09 PM IST

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Assisted Death: नीदरलैंड्स में अपनी तरह का एक अनोखा मामला सामने आाय है, जिसमें 2 साल के एक बच्चे को इच्छामृत्यु दी गई. यह 12 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे का पहला ज्ञात मामला है जिसे ‘असिस्टेड डेथ’ (डॉक्टर की मदद से मृत्यु) दी गई है.  पहले यह पता था कि देश में 12 साल से कम उम्र के एक बच्चे को इच्छामृत्यु दी गई थी, लेकिन अब डच रिव्यू बोर्ड ने खुलासा किया है कि बच्चा सिर्फ़ 2 साल का था और गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था. नवजात और बच्चों में देर से गर्भपात और जीवन समाप्त करने से जुड़ी समिति की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मौत के समय लगभग 24 महीने का यह बच्चा समय से पहले (सिर्फ़ 26 हफ़्ते में) पैदा हुआ था.

अपनी छोटी सी ज़िंदगी में यह बच्चा गंभीर रूप से दिमाग को नुकसान (ब्रेन डैमेज), सेरेब्रल पाल्सी और देखने में अक्षमता जैसी समस्याओं से जूझ रहा था. साथ ही उसे मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे जिन पर दवाओं का कोई असर नहीं होता था और फेफड़ों में बलगम जमा होने के कारण उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती थी. यह तय करने के बाद कि मेडिकल इलाज से बच्चे की तकलीफ़ कम नहीं की जा सकती, डॉक्टर और माता-पिता ने बच्चे का जीवन समाप्त करने का फ़ैसला किया. 

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बोर्ड की जांच में यह निष्कर्ष निकला कि जिस डॉक्टर ने इच्छामृत्यु की प्रक्रिया पूरी की, उसने पूरी सावधानी बरती थी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डॉक्टर ने दूसरी राय के लिए अन्य स्वतंत्र डॉक्टरों से सलाह ली थी. दस्तावेज़ में लिखा है कि उन डॉक्टरों ने यह माना कि उस समय बच्चा लगातार असहनीय पीड़ा से नहीं गुज़र रहा था. बोर्ड की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस बच्चे की जान ली गई, वह लगभग 24 महीने का था और समय से पहले, यानी सिर्फ़ 26 हफ़्ते में पैदा हुआ था. 

सारी शर्तों के बाद दिया गया यूथेनेशिया

‘मिर्गी की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, लेकिन दौरे लगातार नहीं पड़ते थे. उनका निष्कर्ष था कि अभी भी उचित विकल्प मौजूद थे, जैसे कि पैलिएटिव केयर (दर्द कम करने वाला इलाज) और दूसरी दवाएं, जिनसे शायद मिर्गी के दौरों को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकता था. इसके बावजूद डॉक्टर ने एक दूसरे फ़िज़िशियन से राय ली, जिसने माना कि बच्चे की असहनीय तकलीफ साफ दिख रही थी और यूथेनेशिया (इच्छा-मृत्यु) के ज़रिए बच्चे की जान लेने की सभी शर्तें पूरी हो गई थीं. इसके बाद बच्चे को यूथेनेशिया दिया गया.

नीदरलैंड्स में क्या है इच्छा मृत्यु का नियम

यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि नीदरलैंड्स में 1 से 12 साल की उम्र के लाइलाज बीमार बच्चों के लिए असिस्टेड डाइंग (मदद से मृत्यु) दो साल से कानूनी है. कानून में बदलाव से पहले सिर्फ़ नवजात शिशुओं और 12 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ही यूथेनेशिया दिया जा सकता था. डच कानून के तहत, माता-पिता से सलाह लेना ज़रूरी है. बच्चे को असहनीय तकलीफ़ होनी चाहिए और ठीक होने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए.

इसके अलावा, नीदरलैंड में इच्छामृत्यु (यूथेनेशिया) की इजाज़त तभी दी जाती है जब मरीज़ खुद इसकी मांग करे और डॉक्टर इस बात से सहमत हो कि मरीज़ असहनीय पीड़ा से गुज़र रहा है. डॉक्टर को इस बात का यकीन होना चाहिए कि मरीज़ किसी दबाव में आकर ऐसा नहीं कर रहा है, और उन्हें इस मामले में किसी दूसरे डॉक्टर की राय भी लेनी होती है. नीदरलैंड में इच्छामृत्यु को जनता का काफ़ी समर्थन हासिल है, और 2002 में यह देश लाइलाज बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए इसे कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बना था. कानून में बदलाव से पहले, एक से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए इच्छामृत्यु की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, क्योंकि माना जाता था कि वे अपने फ़ैसले खुद लेने में सक्षम नहीं हैं.

Tags: ajab gazab news
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