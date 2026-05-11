Home > विदेश > ‘असर बहुत बड़ा और दर्दनाक होगा…’, आसिम मुनीर ने भारत को दी सीधी धमकी; क्या होने वाला है कुछ बड़ा?

‘असर बहुत बड़ा और दर्दनाक होगा…’, आसिम मुनीर ने भारत को दी सीधी धमकी; क्या होने वाला है कुछ बड़ा?

Asim Munir: असीम मुनीर ने कहा कि भारत ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान की आज़ादी का उल्लंघन किया था, और पाकिस्तान ने पूरी ताकत से जवाब दिया था. उन्होंने कहा कि भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी किसी भी कार्रवाई का बहुत बुरा और दर्दनाक असर होगा. मुनीर ने यह भी कहा कि मरका-ए-हक सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सोच की लड़ाई थी.

By: Divyanshi Singh | Published: May 11, 2026 4:30:06 PM IST

आसिम मुनीर की भारत को सीधी धमकी
आसिम मुनीर की भारत को सीधी धमकी


Asim Munir: पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ बयान दिया है. ऑपरेशन सिंदूर की पहली एनिवर्सरी पर एक इवेंट में उन्होंने कहा कि भारत ने बिना किसी उकसावे के पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है. उन्होंने भारत को चेतावनी देने की भी कोशिश की. यह इवेंट रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर (GHQ) में हुआ था. पाकिस्तान एयर फोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवी चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे.

सोच की लड़ाई थी-असीम मुनीर

असीम मुनीर ने कहा कि भारत ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान की आज़ादी का उल्लंघन किया था, और पाकिस्तान ने पूरी ताकत से जवाब दिया था. उन्होंने कहा कि भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी किसी भी कार्रवाई का बहुत बुरा और दर्दनाक असर होगा. मुनीर ने यह भी कहा कि मरका-ए-हक सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सोच की लड़ाई थी. उन्होंने दावा किया कि यह लड़ाई पाकिस्तान ने जीती थी. उन्होंने 2001 के पार्लियामेंट अटैक, 2008 के मुंबई अटैक, 2016 के उरी अटैक और 2019 के पुलवामा अटैक के बाद भारत के एक्शन को भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत झूठे आरोप लगाकर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश करता है.

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आतंकवाद के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा – भारत

भारत पहले ही साफ कर चुका है कि पाकिस्तान-स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा. पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें 26 लोग मारे गए. जवाब में, भारत ने 7 मई को PoK में नौ बड़े आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की. रिपोर्ट्स आईं कि भारतीय ऑपरेशन में 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए. इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए, लेकिन भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों, एयरबेस और रडार साइट्स को निशाना बनाया. 10 मई तक, हालात इतने बिगड़ गए कि पाकिस्तान ने सीजफायर की अपील की, जिसे भारत ने मान लिया.

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