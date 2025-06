Asim Munir: ‘पाकिस्तानियों का हत्यारा’, ‘तानाशाह शर्म करो’, ये नारे अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल जनरल सैयद असीम मुनीर के खिलाफ लगाए हैं। रविवार (15 जून 2025) को पांच दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर वाशिंगटन डीसी पहुंचे असीम मुनीर के लिए यह बेहद शर्मनाक स्थिति रही, जब उनके ही देश के लोग सड़कों पर खुलेआम उन्हें तानाशाह और कायर कहते नजर आए।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी असीम मुनीर के होटल के बाहर पाकिस्तान के सेना प्रमुख के खिलाफ नारे लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि होटल के बाहर एक कार रुकी और जब असीम मुनीर होटल से बाहर निकलकर कार में बैठने लगे तो उन्हें देखते ही भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने होटल में घुसने की भी कोशिश की, लेकिन होटल के कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में भीड़ को यह कहते हुए सुना जा सकता है – ‘आसिम मुनीर, तुम कायर हो’, ‘शर्म आनी चाहिए, हत्यारे’, ‘शर्म आनी चाहिए, तानाशाह’ और ‘इस्लामाबाद के हत्यारे’।

WATCH: Failed Asim Munir gets humiliated by the Pakistani Diaspora during his trip to USA.

He was called 'Murderer of Pakistanis'. pic.twitter.com/NSRKywNuh3

— Sensei Kraken Zero (@YearOfTheKraken) June 17, 2025