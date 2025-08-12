Home > विदेश > अपने बेटे और पोते को भारतीयों के हाथों क्यों मारना चाहते हैं आसिम मुनीर? किया ऐसा खुलासा सुन दंग रह गए पाकिस्तानी

Pakistan: ब्रुसेल्स में भी मुनीर ने ट्रंप की तारीफ़ की और कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप शांतिदूत और शांतिप्रिय हैं। पाकिस्तान ने राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 12, 2025 10:20:08 IST

Pakistan: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान दहशत में है। उसके आतंकी ठिकाने और एयरबेस तबाह हो गए हैं। एयरबेस की हालत ऐसी है कि वे ऑपरेशन के लायक भी नहीं बचे हैं, जिससे उसे करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर दुनिया के सामने अपनी बहादुरी का डंका बजा रहे हैं। युद्ध के बाद से वह दो बार अमेरिका जा चुके हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति की चापलूसी करते नज़र आए। वहीं, ब्रुसेल्स में अब वह खुद को शांतिदूत बता रहे हैं और यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि उनका बेटा भारत से लड़ेगा और अगर वह शहीद हुए तो उनका पोता लड़ेगा। इतना ही नहीं, मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया और इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बताया।

नेता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं

ब्रसेल्स में पाकिस्तानियों से बात करते हुए आसिम मुनीर ने स्पष्ट किया कि उन्हें नेता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दरअसल, पाकिस्तान में चर्चा चल रही है कि मुनीर देश में सरकार गिराना चाहते हैं। देश में यह आम बात है। लोगों को लगता है कि वे तख्तापलट करके कभी भी सत्ता पर काबिज हो जाएँगे और शाहबाज़ शरीफ को कुर्सी से हटाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।

ट्रंप को बताया शांतिदूत

ब्रुसेल्स में भी मुनीर ने ट्रंप की तारीफ़ की और कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप शांतिदूत और शांतिप्रिय हैं। पाकिस्तान ने राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने का पहला श्रेय पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने अपने ज्ञान का बखान करते हुए दावा किया है कि दुनिया में जंगल राज है।

कश्मीर को लेकर कही ये बात

उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई कानून नहीं है। जंगल राज का राज चल रहा है। अगर आपके पास ताकत है, तो दुनिया आपका सम्मान करेगी, आपको स्वीकार करेगी और जानेगी। हम शांति में विश्वास रखने वाले लोग हैं, लेकिन अगर कोई हमसे लड़ता है, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मुनीर ने कश्मीर गीत गाया और कहा कि कश्मीर भारत की जागीर नहीं है, कश्मीर कोई द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है, यह एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। उन्होंने दावा किया कि उनका बेटा भारत के खिलाफ लड़ेगा और अगर वह शहीद हो गए तो उनका पोता लड़ेगा। इस बीच, ब्रुसेल्स में आसिम मुनीर के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की गई है।

