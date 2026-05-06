Home > विदेश > सुई जैसा डंक, घंटों तक दर्द! चीन से आई ‘एशियन नीडल चींटी’ से अमेरिका के 20 राज्यों में मचा हड़कंप

सुई जैसा डंक, घंटों तक दर्द! चीन से आई ‘एशियन नीडल चींटी’ से अमेरिका के 20 राज्यों में मचा हड़कंप

Asian Needle Ant: अमेरिका में स्वास्थ्य अधिकारी 'एशियन नीडल चींटी' नाम की एक खतरनाक और हमलावर चींटी की प्रजाति के तेज़ी से फैलने को लेकर बहुत चिंतित हैं. चीन से आई यह काले रंग की चींटी अब देश भर के कम से कम 20 राज्यों में फैल चुकी है, जिसके चलते कई इलाकों में अलर्ट जारी किए गए हैं.

By: Shristi S | Published: May 6, 2026 3:30:56 PM IST

चीन से आई 'एशियन नीडल चींटी' से अमेरिका के 20 राज्यों में मचा हड़कंप
चीन से आई 'एशियन नीडल चींटी' से अमेरिका के 20 राज्यों में मचा हड़कंप


Asian Needle Ant sting Symptoms: अमेरिका (America) में स्वास्थ्य अधिकारी ‘एशियन नीडल चींटी’ (Asian Needle Ant) नाम की एक खतरनाक और हमलावर चींटी की प्रजाति के तेज़ी से फैलने को लेकर बहुत चिंतित हैं. चीन से आई यह छोटी, गहरे भूरे से काले रंग की चींटी अब देश भर के कम से कम 20 राज्यों में फैल चुकी है, जिसके चलते कई इलाकों में अलर्ट जारी किए गए हैं.

प्रभावित राज्यों में फ्लोरिडा, जॉर्जिया, टेक्सास, न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया शामिल हैं; मैसाचुसेट्स और विस्कॉन्सिन जैसे उत्तरी इलाके भी इसकी चपेट में आ गए हैं.

You Might Be Interested In

अमेरिका में पहली बार लगभग 90 साल पहले देखी गई थी ये प्रजाति

हालांकि इस प्रजाति को अमेरिका में पहली बार लगभग 90 साल पहले देखा गया था, लेकिन हाल के सालों में इसकी आबादी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. आम चींटियों के उलट, यह प्रजाति टीले नहीं बनाती; बल्कि यह पत्तियों के ढेर, सड़ी हुई लकड़ी और जंगली इलाकों में छिपी रहती है. नतीजतन, लोगों के लिए अनजाने में इनके संपर्क में आना आसान हो जाता है.

एशियन नीडल चींटी का डंक बेहद दर्दनाक होता है; दर्द कई घंटों तक बना रह सकता है और कभी-कभी आस-पास के हिस्सों में भी फैल सकता है. विशेषज्ञों के मुताबिक, एलर्जी से पीड़ित लोगों के लिए यह डंक गंभीर और जानलेवा भी हो सकने वाली प्रतिक्रियाएं (जैसे एनाफिलेक्सिस) पैदा कर सकता है.

यह आक्रामक नहीं है, फिर भी सावधानी जरूरी है

विशेषज्ञ बताते हैं कि यह चींटी स्वभाव से आक्रामक नहीं होती और तभी डंक मारती है जब उसे कोई खतरा महसूस होता है. हालांकि यह ‘फायर चींटियों’ (fire ants) जितना बड़ा खतरा नहीं है, फिर भी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. इसका सुई जैसा डंक कपड़ों को भी भेदने में सक्षम होता है. कीट-विज्ञानी बेनोइट गुएनार्ड के अनुसार, इस चींटी के काटने पर ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने सीधे शरीर में सुई चुभा दी हो.

बाहर काम करने वालों के लिए जरूरी सलाह

अमेरिकी कृषि विभाग ने आम लोगों खासकर जो लोग बाहर काम करते हैं को दस्ताने पहनने और इन चींटियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है. विभाग के अनुसार, दूसरी हमलावर प्रजातियों की तरह ही, यह चींटी भी अब अमेरिका में स्थायी रूप से बस गई है.

Tags: Americachina
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ईशान किशन की गर्लफ्रेंड की हॉट तस्वीरें

May 6, 2026

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बने मिसिंग लिंक की बड़ी बातें

May 6, 2026

कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए कौन से फल खाएं?

May 5, 2026

देखें उर्वशी ढोलकिया की बिकिनी तस्वीरें

May 5, 2026

झटपट मैंगो बर्फी रेसिपी: स्वाद ऐसा कि बार-बार बनाएंगे!

May 5, 2026

AC की छुट्टी! 6 पौधे घर को रखेंगे नेचुरली कूल

May 5, 2026
सुई जैसा डंक, घंटों तक दर्द! चीन से आई ‘एशियन नीडल चींटी’ से अमेरिका के 20 राज्यों में मचा हड़कंप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सुई जैसा डंक, घंटों तक दर्द! चीन से आई ‘एशियन नीडल चींटी’ से अमेरिका के 20 राज्यों में मचा हड़कंप
सुई जैसा डंक, घंटों तक दर्द! चीन से आई ‘एशियन नीडल चींटी’ से अमेरिका के 20 राज्यों में मचा हड़कंप
सुई जैसा डंक, घंटों तक दर्द! चीन से आई ‘एशियन नीडल चींटी’ से अमेरिका के 20 राज्यों में मचा हड़कंप
सुई जैसा डंक, घंटों तक दर्द! चीन से आई ‘एशियन नीडल चींटी’ से अमेरिका के 20 राज्यों में मचा हड़कंप