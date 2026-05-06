सुई जैसा डंक, घंटों तक दर्द! चीन से आई ‘एशियन नीडल चींटी’ से अमेरिका के 20 राज्यों में मचा हड़कंप

Asian Needle Ant sting Symptoms: अमेरिका (America) में स्वास्थ्य अधिकारी ‘एशियन नीडल चींटी’ (Asian Needle Ant) नाम की एक खतरनाक और हमलावर चींटी की प्रजाति के तेज़ी से फैलने को लेकर बहुत चिंतित हैं. चीन से आई यह छोटी, गहरे भूरे से काले रंग की चींटी अब देश भर के कम से कम 20 राज्यों में फैल चुकी है, जिसके चलते कई इलाकों में अलर्ट जारी किए गए हैं.

प्रभावित राज्यों में फ्लोरिडा, जॉर्जिया, टेक्सास, न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया शामिल हैं; मैसाचुसेट्स और विस्कॉन्सिन जैसे उत्तरी इलाके भी इसकी चपेट में आ गए हैं.

अमेरिका में पहली बार लगभग 90 साल पहले देखी गई थी ये प्रजाति

हालांकि इस प्रजाति को अमेरिका में पहली बार लगभग 90 साल पहले देखा गया था, लेकिन हाल के सालों में इसकी आबादी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. आम चींटियों के उलट, यह प्रजाति टीले नहीं बनाती; बल्कि यह पत्तियों के ढेर, सड़ी हुई लकड़ी और जंगली इलाकों में छिपी रहती है. नतीजतन, लोगों के लिए अनजाने में इनके संपर्क में आना आसान हो जाता है.

एशियन नीडल चींटी का डंक बेहद दर्दनाक होता है; दर्द कई घंटों तक बना रह सकता है और कभी-कभी आस-पास के हिस्सों में भी फैल सकता है. विशेषज्ञों के मुताबिक, एलर्जी से पीड़ित लोगों के लिए यह डंक गंभीर और जानलेवा भी हो सकने वाली प्रतिक्रियाएं (जैसे एनाफिलेक्सिस) पैदा कर सकता है.

यह आक्रामक नहीं है, फिर भी सावधानी जरूरी है

विशेषज्ञ बताते हैं कि यह चींटी स्वभाव से आक्रामक नहीं होती और तभी डंक मारती है जब उसे कोई खतरा महसूस होता है. हालांकि यह ‘फायर चींटियों’ (fire ants) जितना बड़ा खतरा नहीं है, फिर भी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. इसका सुई जैसा डंक कपड़ों को भी भेदने में सक्षम होता है. कीट-विज्ञानी बेनोइट गुएनार्ड के अनुसार, इस चींटी के काटने पर ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने सीधे शरीर में सुई चुभा दी हो.

बाहर काम करने वालों के लिए जरूरी सलाह

अमेरिकी कृषि विभाग ने आम लोगों खासकर जो लोग बाहर काम करते हैं को दस्ताने पहनने और इन चींटियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है. विभाग के अनुसार, दूसरी हमलावर प्रजातियों की तरह ही, यह चींटी भी अब अमेरिका में स्थायी रूप से बस गई है.