पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ काम करने वाले इस भारतीय शख्स ने की देश से गद्दारी, चीन को भेजे सारे गोपनीय दस्तावेज!

Ashley Tellis: कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 64 साल के एश्ले टेलिस के पास गैर-कानूनी तरीके से नेशनल डिफेंस की जानकारी थी, जिसमें वर्जीनिया के विएना में उनके घर से मिले 1,000 से ज़्यादा पेज के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हैं.

By: Shivi Bajpai | Last Updated: October 15, 2025 8:12:48 AM IST

Ashley Tellis Arrested
Ashley Tellis Arrested

Ashley Tellis: एक जाने-माने इंडियन-अमेरिकन एनालिस्ट और साउथ एशिया पॉलिसी एडवाइजर एश्ले टेलिस को यूनाइटेड स्टेट्स में अरेस्ट किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टेलिस को क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रखने और चीनी सरकारी अधिकारियों से मिलने के आरोप में अरेस्ट किया गया है.

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 64 साल के एश्ले टेलिस के पास गैर-कानूनी तरीके से नेशनल डिफेंस की जानकारी थी, जिसमें वर्जीनिया के विएना में उनके घर से मिले 1,000 से ज़्यादा पेज के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हैं. टेलिस को US-इंडिया रिश्तों पर एक जानी-मानी आवाज़ माना जाता है और उन्होंने कई एडमिनिस्ट्रेशन के तहत काम किया है.

जॉर्ज डब्ल्यू. बुश एडमिनिस्ट्रेशन में किया काम

टेलिस को सिक्योरिटी एजेंसियों ने शुक्रवार को अरेस्ट किया था, लेकिन सोमवार को उन पर ऑफिशियली चार्ज लगाया गया. टेलिस ने प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के समय में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में काम किया था और FBI के एक एफिडेविट में उन्हें स्टेट डिपार्टमेंट का एडवाइजर और पेंटागन के ऑफिस ऑफ़ नेट असेसमेंट का कॉन्ट्रैक्टर बताया गया है. वह वाशिंगटन के एक थिंक टैंक, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में सीनियर फेलो भी हैं.

एश्ले टेलिस कौन हैं?

टेलिस एक सीनियर पॉलिसी स्ट्रैटेजिस्ट हैं जो 2001 में US सरकार में शामिल हुए थे. उन्होंने भारत और साउथ एशिया पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों एडमिनिस्ट्रेशन को सलाह दी है. उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने क्लासिफाइड जानकारी के गलत इस्तेमाल पर कड़ा रुख अपनाया है और बिना किसी छूट के अपराधियों पर मुकदमा चलाने की कसम खाई है.

मुंबई में हुआ जन्म 

मुंबई में जन्मे टेलिस ने यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो से PhD करने से पहले सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो से पॉलिटिकल साइंस में MA भी किया है. पिछले कुछ सालों में, टेलिस US-इंडिया-चाइना पॉलिसी के मामले में एक अहम नाम बन गए हैं, पैनल में एक जाना-पहचाना चेहरा और एक इज्ज़तदार आवाज़ जिनकी लिखाई पर वाशिंगटन, नई दिल्ली और बीजिंग दोनों जगह कड़ी नज़र रखी जाती है.

क्या लगा है आरोप? 

कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में आरोप है कि टेलिस ने सितंबर और अक्टूबर में डिफेंस और स्टेट डिपार्टमेंट की कॉन्फिडेंशियल जानकारी एक्सेस की थी. CCTV फुटेज में वह US मिलिट्री एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी से जुड़ी कॉन्फिडेंशियल फाइलें प्रिंट करने के बाद एक लेदर ब्रीफकेस के साथ एक बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं.

11 अक्टूबर को जारी सर्च वारंट में टेलिस के घर में कई जगहों पर रखे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले, जिसमें एक बंद फाइलिंग कैबिनेट, एक डेस्क और जानकारी वाला एक काला कचरा बैग शामिल था.

