‘भगौड़ा…’, ऐसा क्या हुआ कि आसिम मुनीर और नेतन्याहू पर चीख पड़े असदुद्दीन ओवैसी, सुन ‘ट्रंप’ भी रह जाएंगे हैरान

Asaduddin Owaisi AIMIM: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। ट्रंप से मुलाकात के बाद उन्होंने खुद यह जानकारी दी। इससे पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भी ट्रंप को नोबेल दिए जाने की वकालत की थी। इस मामले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए नेतन्याहू को भगोड़ा बताया है।

Pakistani Army Chief Asim Munir and Israeli PM Netanyahu

both believe that Doland Trump should be given the Nobel Peace Prize. Munir is a key exporter of terrorism to India and Netanyahu is a fugitive of the International Criminal Court who has openly committed genocide of… pic.twitter.com/1Yl1rP8lAY

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) July 8, 2025