BIMSTEC: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से पहली बार मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात BIMSTEC समिट के इतर हुई है। बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद यह पहली मुलाकात है। प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद यूनुस से मिलते ही उनके सामने हिंदुओं का मुद्दा उठाया।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने प्रोफ़ेसर यूनुस को बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने की भारत की इच्छा को बताया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि माहौल को खराब करने वाली किसी भी बयानबाजी से बचना चाहिए। सीमा पर कानून का सख्त पालन और अवैध सीमा पार करने की रोकथाम सीमा सुरक्षा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षा पर भारत की चिंताओं को भी रेखांकित किया।

