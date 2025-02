नई दिल्ली : सूडान का सैन्य विमान ओमदुरमान शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुखद हादसे में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है। सैन्य और स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि दुर्घटना में सैन्यकर्मी और नागरिक मारे गए हैं। दुर्घटना के पीछे मुख्य कारण के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।

सूडान सेना की रिपोर्ट के अनुसार, सेना का एंटोनोव विमान मंगलवार (24 फरवरी) को ओमदुरमान शहर के उत्तर में वावादी सैयद एयरबेस से उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सूडानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मरने वालों की संख्या कम से कम 19 है और उनके शवों को ओमदुरमान के नौ अस्पतालों में भेज दिया गया है। पांच नागरिक भी घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है।

⚡️ A military plane crashed after takeoff from Wadi Sidna base in Omdurman, Sudan, killing three civilians.

The Sudanese army confirmed casualties among soldiers and civilians. pic.twitter.com/CmMyDfnkpL

