120,000 होम सिक्योरिटी कैमरे हुए हैक, इस देश में मच गया हड़कंप; गैर-कानूनी तरीके से एडल्ट साइट्स पर हो रही बिक्री

120,000 Cameras Hacked: यह भी पता चला है कि संदिग्धों में से एक ने 545 वीडियो के लिए वर्चुअल एसेट्स में $24,000 कमाए, और दूसरे ने 648 वीडियो के लिए $12,000 कमाए.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 4, 2025 11:41:20 PM IST

Home Cameras Hacked: लोग ज़्यादातर सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए होम कैमरा इस्तेमाल करते हैं, खासकर उन घरों में जहाँ कुत्ते और बच्चे होते हैं. लेकिन, क्या हो अगर ये कैमरे आपके घर को सिक्योर करने के बजाय, क्लिप रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, जिन्हें भविष्य में गैर-कानूनी कंटेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके. खैर, कोरिया में यही हुआ है. साउथ कोरियन पुलिस के मुताबिक, घरों और बिज़नेस में लगे करीब 120,000 कैमरे हैक किए गए हैं और उनका इस्तेमाल फुटेज चुराकर गैर-कानूनी तरीके से फिल्माया गया सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव कंटेंट बनाने के लिए किया गया है, जैसा कि द वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है.

चार लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

अभी तक, इस मामले में शामिल चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. कोरियन नेशनल पुलिस एजेंसी के मुताबिक, सस्पेक्ट्स अकेले काम करते थे और पिलेट्स स्टूडियो, कराओके रूम, एक गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक और प्राइवेट घरों में कई IP कैमरों को टारगेट करते थे. चार में से दो सस्पेक्ट्स 60 परसेंट से ज़्यादा वीडियो उन इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर पोस्ट करने के लिए ज़िम्मेदार थे जो गैर-कानूनी कंटेंट में डील करती हैं. यह भी पता चला है कि संदिग्धों में से एक ने 545 वीडियो के लिए वर्चुअल एसेट्स में $24,000 कमाए, और दूसरे ने 648 वीडियो के लिए $12,000 कमाए.

जैसा कि NY पोस्ट ने बताया है, अधिकारियों ने उन कैमरों के मैन्युफैक्चरर्स के बारे में नहीं बताया है जिनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है. जिन सभी वेबसाइट्स पर फुटेज बेची गई है, वे भी जांच के दायरे में हैं. इसके अलावा, पुलिस ने चोरी का मटीरियल खरीदने और देखने के लिए तीन लोगों को भी गिरफ्तार किया है. इस मामले में संदिग्धों में से एक पर बच्चों और किशोरों का सेक्शुअली एक्सप्लॉइटेटिव कंटेंट बनाने का भी आरोप लगाया गया है. हालांकि, पुलिस ने कहा कि इस खास मामले में फुटेज बेची नहीं गई है.

ऐसा क्यों हुआ?

इसके पीछे एक बड़ा कारण इन कैमरों पर कमजोर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है. लोग अक्सर सिंपल पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह दूसरे अकाउंट्स जितना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहीं आप गलत हैं. अगर कैमरा हैक हो जाता है, तो आप सचमुच अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को नेगेटिव नज़रिए वाले अजनबियों के सामने ला रहे हैं. और IP कैमरे, बेशक, सस्ते होते हैं और बल्क में इस्तेमाल होते हैं. इससे अटैकर्स के लिए कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने के लिए काफ़ी जगह बन जाती है.

साउथ कोरिया में होम कैमरा हैक हुए

सबसे पहले, अगर आपने अपनी किसी जगह पर IP कैमरा लगाया है, तो उसे एक ज़रूरी डिवाइस समझें और मज़बूत पासवर्ड इस्तेमाल करें. रेगुलर पासवर्ड बदलने से भी आपको सिस्टम को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी. IP कैमरा खरीदते समय, सस्ते वाले न खरीदें; इसके बजाय, भरोसेमंद ब्रांड चुनें. किसी भी हालत में, कैमरे को बाथरूम, बेडरूम वगैरह जैसी बहुत सेंसिटिव जगहों पर रखने से बचें.

टेक्निकल तौर पर, अपने मेन डिवाइस से अलग नेटवर्क पर कैमरा लगाने से भी आपको लंबे समय में मदद मिलेगी और अगर उनमें से किसी एक के साथ छेड़छाड़ होती है तो नुकसान कम होगा. हमेशा अचानक वीडियो अपलोड, लॉग-इन, या अनजान IP से कैमरों के रीचेबल होने जैसे संदिग्ध व्यवहार पर नज़र रखें.

120,000 होम सिक्योरिटी कैमरे हुए हैक, इस देश में मच गया हड़कंप; गैर-कानूनी तरीके से एडल्ट साइट्स पर हो रही बिक्री

