4700000 रुपये के चक्कर में चली गई इस देश के डिप्टी PM की कुर्सी, देना पड़ा इस्तीफा

Angela Rayner Resignation: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर (keir starmer) को उस समय बड़ा झटका लगा जब उप-प्रधानमंत्री एंजेला रेनर (Angela Rayner) ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। रेनर, जिनके पास आवास विभाग भी था, को प्रधानमंत्री के स्वतंत्र आचार सलाहकार द्वारा मंत्रिस्तरीय आचार संहिता का उल्लंघन करने के निष्कर्ष पर पद से हटा दिया गया।

यह फैसला पूर्वी ससेक्स के होव में समुद्र किनारे एक फ्लैट खरीदने से संबंधित था, जिसकी कीमत लगभग £800,000 (8.8 करोड़ रुपये) थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने स्टांप शुल्क – ब्रिटेन का संपत्ति हस्तांतरण कर – लगभग £40,000 (48 लाख रुपये) कम चुकाया था।

रेनर ने मानी अपनी गलती

अपने इस्तीफे में, रेनर ने कहा कि उन्होंने इस मामले में पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की है और ज़ोर देकर कहा कि उनका कभी भी बकाया राशि से कम भुगतान करने का इरादा नहीं था। स्टारमर ने एक हस्तलिखित नोट में जवाब दिया, उनके राजनीतिक रिकॉर्ड की प्रशंसा की और उनके निर्णय को दुख के साथ स्वीकार किया।

बता दें कि एंजेला रेनर (45) ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं, जो 2024 में स्टारमर के नेतृत्व में सत्ता में आने से पहले एक दशक से अधिक समय तक मुख्य विपक्षी दल थी।

क्या है स्टाम्प ड्यूटी कर?

ब्रिटेन में स्टाम्प ड्यूटी एक ऐसा कर है जो संपत्ति के स्वामित्व परिवर्तन पर लगाया जाता है, कुछ-कुछ भारत में पंजीकरण और संपत्ति हस्तांतरण शुल्क की तरह। अपना पहला या एकमात्र घर खरीदने वाले व्यक्ति के लिए, दरें सीधी हैं संपत्ति के मूल्य के आधार पर ये शून्य से लेकर 12 प्रतिशत तक के स्लैब में बढ़ती हैं।

कौन संभालेगा उप-प्रधानमंत्री का पद?

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने शुक्रवार को एंजेला रेनर के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में बड़े फेरबदल के तहत विदेश मंत्री डेविड लैमी को उप-प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 53 वर्षीय लैमी न्याय सचिव का पद भी संभालेंगे।

