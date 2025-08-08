Home > विदेश > Coldplay Kiss Cam: पराई महिला को Kiss करते हुए पकड़े गए थे CEO…अब किया नया कांड, Andy Byron की Ex वाइफ ने ऐसे उड़ाई खिल्ली

Coldplay concert में अफेयर के बाद अब OnlyFans पर ₹2 करोड़ उड़ाने का खुलासा! पूर्व CEO Andy Byron का शर्मनाक सच हुआ वायरल।

Published By: Shivani Singh
Published: August 8, 2025 16:10:08 IST

Coldplay कॉन्सर्ट में वायरल हुए स्कैंडल के कुछ ही दिनों बाद, अब पूर्व Astronomer CEO एंडी बायरन (Andy Byron) एक और बड़े विवाद में फंस गए हैं। इस बार मामला जुड़ा है मशहूर एडल्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म OnlyFans से, जहां से उनके खर्च और व्यवहार ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है।

Coldplay कॉन्सर्ट से शुरू हुआ विवाद

16 जुलाई को लंदन में आयोजित Coldplay के कॉन्सर्ट के दौरान, बायरन और कंपनी की HR हेड क्रिस्टिन कैबॉट (Kristin Cabot) को कैमरे पर आपत्तिजनक तरीके से साथ देखा गया। दोनों की क्लिप ब्रिटिश बैंड के ‘जम्बोट्रॉन’ स्क्रीन पर चली और सामने बैठे दर्शकों के साथ-साथ इंटरनेट पर भी वायरल हो गई। खुद Coldplay के फ्रंटमैन क्रिस मार्टिन (Chris Martin) ने मजाक में कहा, “या तो ये अफेयर में हैं या फिर बहुत शर्मीले हैं।” इसके तुरंत बाद दोनों को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा।

OnlyFans पर 2 करोड़ रुपये से अधिक खर्च

अब नया खुलासा यह हुआ है कि 50 वर्षीय एंडी बायरन ने OnlyFans पर करीब $250,000 (लगभग ₹2.2 करोड़) खर्च किए। यह खर्च सब्सक्रिप्शन, कस्टम वीडियो और लाइव वीडियो कॉल्स पर हुआ। खास बात यह है कि इसमें से $40,000 (₹35 लाख से ज्यादा) की राशि उन्होंने सिर्फ 23 वर्षीय OnlyFans क्रिएटर सोफी रेन (Sophie Rain) के साथ वीडियो कॉल्स पर खर्च की।

सोशल मीडिया पर आया पत्नी का रिएक्शन

लीक हुए इंस्टाग्राम मैसेजेज में सामने आया कि बायरन एक सीक्रेट अकाउंट से सोफी रेन से बात करते थे। एक मैसेज में बायरन ने लिखा, “All good. Most guys I talk to are married,” जिस पर सोफी ने जवाब दिया, “Okay, call me in 5 mins 😉।”

सोफी ने यह तो नहीं बताया कि बायरन उनके क्लाइंट थे या नहीं, लेकिन Coldplay घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, “Cheaters are the worst people on this planet.”

मॉडल्स ने पत्नी को दिया समर्थन

ब्राजीलियन मॉडल कैमिला अराउजो (Camilla Araujo), जो OnlyFans कलेक्टिव “Bop House” की लीडर हैं, ने दावा किया कि बायरन ने सिर्फ सोफी ही नहीं, बल्कि कई अन्य क्रिएटर्स पर भी मोटी रकम खर्च की। कैमिला ने बताया कि उन्होंने बायरन की पत्नी मेगन केरिगन (Megan Kerrigan) से संपर्क कर उन्हें समर्थन दिया और कहा, “महिलाओं को एक-दूसरे का साथ देना चाहिए जब कोई उन्हें इस तरह सार्वजनिक रूप से धोखा दे।”

एंडी बायरन का यह पूरा मामला कॉर्पोरेट जगत, सोशल मीडिया और पर्सनल लाइफ के खतरनाक मिलन को दर्शाता है। OnlyFans जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अब सिर्फ प्राइवेट नहीं रह गया है—ये चर्चाओं और करियर के अंत का कारण भी बन सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होना अब केवल पॉपुलैरिटी का जरिया नहीं, बल्कि स्कैंडल का रास्ता भी बन चुका है।

