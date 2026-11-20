प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम (Andy Burnham) ने हाल ही में एक बयान के जरिये चेतावनी दी कि ब्रिटेन को रूस की ओर से लगातार व्यवधान और हाइब्रिड हमलों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि क्रेमलिन की आक्रामकता सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है. बर्लिन (जर्मनी) में ‘कोएलिशन ऑफ द विलिंग’ (इच्छुक देशों के गठबंधन) शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी पक्ष जल्द ही सार्थक बातचीत की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं.

कई मुद्दों पर देखने को मिली सहमति

उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह मामला सिर्फ यूक्रेन का नहीं है, बल्कि पूरे महाद्वीप की सुरक्षा और ब्रिटेन की सुरक्षा से भी जुड़ा है. हमें रूस की ओर से लगातार व्यवधान और हाइब्रिड हमलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए यह सिर्फ यूक्रेन की बात नहीं है बल्कि यह हम सभी से जुड़ा मामला है. हालांकि, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में ऐसी सहमति देखने को मिली है जो पहले नहीं दिखी थी, क्योंकि बर्लिन में अमेरिकी शांति दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी वहां मौजूद थे. एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ नज़र आए.

ट्रंप ने पुतिन से मिलाया हाथ

शेनझेन में रूसी नेता और चीन के शी जिनपिंग के साथ एक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद एंडी बर्नहैम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिलाया. प्रधानमंत्री ने एक ऐसे समझौते को अंतिम रूप दिया है, जो EU (यूरोपीय संघ) के आत्मसमर्पण की शुरुआत माना जा रहा है. चीन में व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक में भी फोन के ज़रिए शिरकत की। उनके इस कदम से अमेरिका के पश्चिमी सहयोगी देश चिंतित हो गए थे.

रूसी पक्ष को भारी जान-माल का नुकसान

मिस्टर बर्नहम ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे कि यह युद्ध किसी के भी हित में नहीं है, इसमें सभी का नुकसान ही है. उन्होंने कहा कि रूस समेत कोई भी इस युद्ध को नहीं जीत रहा है. उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि रूसी पक्ष को भारी जान-माल का नुकसान उठाना पड़ा है. शेनझेन शिखर सम्मेलन के जवाब में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए 30 से ज़्यादा सहयोगी देशों की एक बैठक बुलाई.

फ्रेडरिक मर्ज़ सहमत नहीं

उन्होंने कहा कि यूरोपीय शक्तियां रूस के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं और यह बातचीत जल्द ही होने वाली है. उन्होंने आगे कहा कि हम किसी तटस्थ जगह की तलाश कर रहे हैं और इस संदर्भ में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का नाम लिया. जब उनसे शेनझेन शिखर सम्मेलन के बारे में पूछा गया तो फ्रेडरिक मर्ज़ ने इसे खारिज करते हुए कहा कि यह मुख्य रूप से सिर्फ एक फोटो खिंचवाने का मौका (फोटो-ऑप) था. एडी बर्नहम जिन्हें गुरुवार रात ‘कोएलिशन ऑफ द विलिंग’ शिखर सम्मेलन में देखा गया, उन्होंने चेतावनी दी कि क्रेमलिन की आक्रामकता सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है.