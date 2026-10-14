मरने के बाद स्वर्ग पहुंची फिर लौट आई धरती पर, पुलिस को बताया किसने की उसकी हत्या? कहां थी आत्मा; US में सामने आई चौंकाने वाली बात

Ana Christina death Mystery : ‘मेरे पति ने चुपके से मुझे ज़हर दिया और मेरी मौत हो गई. फिर मैं यीशु से मिली और स्वर्ग में एक चौंकाने वाली बात पता चली.’ यह दावा किया है कैलिफ़ोर्निया (अमेरिका) की एक पत्नी और मां. महिला का दावा है कि उनके पति की हत्या की साज़िश के कारण पवित्र आत्मा (Holy Spirit) से उनका दिव्य मिलन हुआ, जिसने स्वर्ग के बारे में उनकी सोच बदल दी. कथित तौर पर स्वर्ग से लौटीं एना क्रिस्टीना ने डेली मेल को बताया कि उन्होंने दिसंबर 2008 में अपने पति ‘सैम’ से तलाक के लिए अर्ज़ी दी थी, लेकिन अपनी मिलियन-डॉलर की जीवन बीमा पॉलिसी (life insurance policy) को रद्द करना भूल गई थीं.

एना क्रिस्टीना ने अपनी और अपने बच्चों की पहचान छिपाने के लिए उनके नाम बदल लिए थे. अब उनका मानना है कि इसी वजह से सैम ने कुछ हफ़्ते बाद उन्हें मारने की कोशिश की. इरविन (कैलिफ़ोर्निया) में अपने घर से निकलने से पहले पति सैम ने कथित तौर पर क्रिस्टीना की कॉफ़ी में चूहे मारने का ज़हर मिलाना शुरू कर दिया था. इससे उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और 9 जनवरी 2009 को जब वह उठीं, तो उनका शरीर लकवाग्रस्त (paralyzed) हो चुका था.

बीमार हालत में लेटी एना क्रिस्टीना (जो उस समय 49 साल की थीं) ने बताया कि इसी दौरान यीशु उनके बेडरूम में आए ताकि उनकी आत्मा को परलोक ले जा सकें और स्वर्ग में उनकी दिवंगत बहन नादिया से मिला सकें. नादिया ने 35 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी. अपनी बहन को देखना राहत की बात थी, क्योंकि क्रिस्टीना हमेशा सोचती थीं कि आत्महत्या के बारे में चर्च की शिक्षाओं की वजह से नादिया का क्या हुआ होगा?

जांच से पहले भागा पति

क्रिस्टीना ने कहा कि क्योंकि चर्च में वे कहते हैं कि अगर आप आत्महत्या करते हैं, तो यह एक पाप है. एक ऐसा पाप जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है. क्रिस्टीना का दावा है कि हमले के कुछ घंटों बाद जब वह परलोक से लौटीं, तो ज़हर का असर चमत्कारिक रूप से खत्म हो गया था. उन्होंने कहा कि इस बात ने सैम को चौंका दिया और जब पुलिस ने उनके दावों की जांच नहीं करने का फ़ैसला किया तो वह तुरंत US छोड़कर भाग गया. एना क्रिस्टीना ने डेली मेल को बताया कि जब उनके एक्स-हसबैंड ने उन्हें ज़हर देने की कोशिश की, तो वह मौत के मुंह से बचकर ठीक हो गईं.

तलाक की चल रही थी बात

क्रिस्टीना ने डेली मेल से कहा- ‘मुझे लगता है कि उसका देश छोड़कर चले जाना एक तरह से अच्छा ही हुआ. क्योंकि अगर उसे हत्या की कोशिश के लिए सज़ा होती तो उसे लगभग 10 साल जेल में बिताने पड़ते और फिर वह बाहर आकर बदला ले सकता था। लेकिन उसके देश छोड़कर चले जाने और दूर रहने की वजह से. मुझे हर समय डरकर जीने की ज़रूरत नहीं है. जब 2008 में क्रिस्टीना और सैम ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया, तो परिवार की आर्थिक ज़िम्मेदारी क्रिस्टीना ही उठाती थीं. हालांकि, सैम उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिशियरी (लाभार्थी) था जिसे क्रिस्टीना अपनी शादी खत्म करने के कागज़ात भरते समय कैंसिल करना भूल गई थीं.

पति ने दिया था जहर

तलाक की प्रक्रिया पूरी होने के दौरान सैम तीन हफ़्ते और उनके घर पर रहा. क्रिस्टीना का आरोप है कि इस दौरान उसने उनकी कॉफ़ी में चूहे मारने का ज़हर मिलाना शुरू कर दिया, जिससे उनकी हालत धीरे-धीरे बहुत खराब हो गई. क्रिस्टीना ने कहा कि मुझे लगता है कि उसने रोज़ मेरी कॉफ़ी में ज़हर मिलाना शुरू कर दिया था. धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला और तभी मेरा शरीर कमज़ोर पड़ने लगा. मैं बीमार पड़ने लगी और मुझे लंबे समय तक घर पर ही रहना पड़ा.

जनवरी 2009 की शुरुआत में जब उन्हें पता चला कि विदेश में रह रहा उनका भाई बीमार पड़ गया है, तो क्रिस्टीना ने लंबे समय के लिए यात्रा की योजना बनाई और फ़्लाइट बुक की. लेकिन उनका आरोप है कि जाने से ठीक पहले सैम ने उनका पसंदीदा खाना बनाया और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़हर मिला दिया. क्रिस्टीना ने बताया कि मरने के बाद की दुनिया में उनकी मुलाकात अपनी उस दिवंगत बहन (बाईं ओर) से हुई, जिसने आत्महत्या कर ली थी. इस मुलाकात ने खुद को नुकसान पहुँचाने के बारे में ईसाई धर्म की शिक्षाओं को लेकर उनकी सोच बदल दी.

स्वर्ग में हुई बहन से बात-मुलाकात

क्रिस्टीना ने बताया कि मरने के बाद की दुनिया में उनकी मुलाकात अपनी उस दिवंगत बहन (बाईं ओर) से हुई, जिसने आत्महत्या कर ली थी. इस मुलाकात ने खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में ईसाई धर्म की शिक्षाओं को लेकर उनकी सोच बदल दी. क्रिस्टीना ने बताया कि उस रात ज़हर के असर से वह बिस्तर पर पूरी तरह बेजान हो गई थीं. उन्होंने अपने शरीर में हो रहे दर्द की तुलना भारी हथौड़े से हड्डियाँ टूटने जैसी पीड़ा से की. तभी उन्हें एक साफ़ ईश्वरीय आवाज़ सुनाई दी, जिसमें कहा गया कि वह मर रही हैं, लेकिन यह अंत नहीं है.

शरीर से निकलकर फर्श पर आई आत्मा

उन्होंने दावा किया कि अगली सुबह सैम ने उन्हें बेडरूम में ऐसी हालत में पाया कि वह हिल-डुल नहीं पा रही थीं और न ही सैम को ज़बरदस्ती ज़ैनैक्स (Xanax) की गोलियां उनके बंद दांतों के बीच से गले में उतारने से रोक पा रही थीं. क्रिस्टीना ने बताया कि दम घुटने के दौरान उन्हें अपने शरीर के मरने का एहसास हुआ. उन्होंने ‘डेली मेल’ को बताया कि यह भारी कोट उतारने जैसा था, क्योंकि उनकी आत्मा उनके शरीर से निकलकर फ़र्श पर आ गई थी.