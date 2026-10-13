अमीश शाह कौन हैं? जो बने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी, जानें क्यों हो रही भारत तक चर्चा

Amish Shah Profile: इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर और एरिजोना के पूर्व स्टेट लॉमेकर अमीश शाह भारतीय प्रवासियों के बेटे हैं. चर्चा में इसलिए हैं, क्योंकि वह फिलहाल एरिजोना के पहले कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं. वो 3 नवंबर, 2026 को रिपब्लिकन जे फीली और लिबर्टेरियन मोनिका अल्पोंटे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं. भारतीय- वे रिपब्लिकन जे फीली और लिबर्टेरियन मोनिका अल्पोंटे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं. उनके कैंपेन के अनुसार, यह डिस्ट्रिक्ट देश में डेमोक्रेट्स के लिए जीत हासिल करने के सबसे अच्छे मौकों में से एक है.

अमीश शाह का जन्म और पालन-पोषण शिकागो में हुआ. उनके माता-पिता 1960 के दशक में इंजीनियरिंग के छात्र के तौर पर भारत से आए थे. उनके पिता जैन और मां हिंदू हैं. उन्होंने किंडरगार्टन से लेकर 12वीं कक्षा तक कैथोलिक स्कूल में पढ़ाई की. उन्होंने नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ‘कम लाउड’ (सम्मान के साथ) डिग्री हासिल की और फिर नॉर्थवेस्टर्न के मेडिकल स्कूल से ‘ऑनर्स प्रोग्राम इन मेडिकल एजुकेशन’ के तहत पढ़ाई पूरी की. उन्होंने कुछ समय के लिए इंटरनेशनल कंसल्टिंग फर्म LEK कंसल्टिंग के लिए काम किया और फिर फुल मेरिट स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले से पब्लिक हेल्थ में मास्टर डिग्री हासिल की.

मेडिकल करियर

अमीश शाह ने न्यूयॉर्क शहर के सबसे व्यस्त लेवल I ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी मेडिसिन की ट्रेनिंग ली. गंभीर रूप से बीमार मरीजों की देखभाल का नया तरीका ईजाद करने के लिए उन्होंने अमेरिकन एकेडमी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन की नेशनल रेजिडेंट रिसर्च कॉम्पिटिशन जीती. इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई मेडिकल सेंटर में मेडिकल छात्रों और रेजिडेंट्स को फ़ुल-टाइम फ़ैकल्टी सदस्य और रिसर्चर के तौर पर पढ़ाया और पीयर-रिव्यू वाले जर्नल्स में कई लेख प्रकाशित किए. वहां रहते हुए उन्होंने न्यूयॉर्क जेट्स एयरवे मैनेजमेंट टीम का नेतृत्व किया.

उन्होंने NFL को गंभीर चोटों की आशंका को देखते हुए इमरजेंसी मैनेजमेंट को बेहतर बनाने में भी मदद की और NFL फ़िज़िशियन सोसाइटी के सामने अपनी रिसर्च पेश की. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ़ एरिज़ोना से स्पोर्ट्स मेडिसिन फ़ेलोशिप पूरी की.

एरिज़ोना लेजिस्लेचर में कार्यकाल

अमीश शाह ने 2018, 2020 और 2022 में एरिज़ोना हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए लगातार तीन चुनाव जीते. उनके कैंपेन का कहना है कि उन्होंने वहां 5 साल शिक्षकों के वेतन, छोटे व्यवसायों और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिताए. उनका यह भी कहना है कि पिछले दशक में किसी भी एरिज़ोना डेमोक्रेट की तुलना में उनके ज़्यादा बिल कानून बने.

कैंपेन

शाह का कहना है कि वह हेल्थकेयर की लागत कम करने और इंसुलिन जैसी ज़रूरी दवाओं की ज़्यादा कीमतों को लेकर बड़ी फ़ार्मा कंपनियों (Big Pharma) का मुक़ाबला करने के लिए काम करेंगे. उनका कहना है कि राजनेताओं को व्यक्तिगत मेडिकल फ़ैसलों से दूर रहना चाहिए और वह महिलाओं की अपने शरीर के बारे में फ़ैसले लेने की आज़ादी का बचाव करेंगे और अबॉर्शन के अधिकारों के लिए लड़ेंगे.