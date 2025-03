नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के तौर पर उनके दूसरे कार्यकाल का यह पहला संबोधन होगा। इस दौरान ट्रंप टैरिफ वॉर और यूक्रेन विवाद पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि वो यूक्रेन के साथ खनिज संपदा डील की घोषणा कर सकते हैं।

ट्रंप बोले बड़ा होगा संबोधन

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके दूसरे कार्यकाल का पहला सदन संबोधन बहुत बड़ा और खास होगा। इस संबोधन की थीम The Renewal of the American Dream रखा गया है। मालूम हो कि ट्रंप का यह भाषण स्टेट ऑफ द यूनियन नहीं माना जाएगा क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जनवरी या फरवरी में इस तरह का भाषण देते हैं।

टैरिफ में होगी कटौती

डोनाल्ड ट्रंप इस समय टैरिफ को लेकर काफी गंभीर दिख रहे हैं। उन्होंने कनाडा और मेक्सिको पर 25-25 फीसदी का टैरिफ लगाया है जबकि चीन पर 10 फीसदी का।लेकिन अब कहा जा रहा है कि अमेरिका टैरिफ को लेकर कुछ बड़ी घोषणा करने वाला है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कनाडा और मेक्सिको पर लगाए गए टैरिफ को कम किया जा सकता है। साथ ही कुछ नए टैरिफ की घोषणा हो सकती है।

रूस यूक्रेन जंग पर बड़ा ऐलान

इसके अलावा यूक्रेन को लेकर भी ट्रंप बड़े ऐलान कर सकते हैं। बीते दिनों व्हाइट हाउस में जिस तरह से ट्रंप और जेडी वेंस के साथ जेलेंस्की की तल्खी दिखी, उसके बाद वैश्विक तनाव तेजी से बढ़ा है। ऐसे में रूस और यूक्रेन जंग को लेकर भी कुछ घोषणाएं हो सकती है। यूक्रेन के साथ अमेरिका की खनिज संपदा डील भी लटकी हुई है तो ये भी आज फाइनल हो सकता है।