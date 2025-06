JD Vance Viral Post: ईरान और ईजरायल के बीच तनाव के माहौल के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस का पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पोस्ट में मध्य पूर्व संकट में तेजी से हो रहे घटनाक्रम के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या अन्य उपराष्ट्रपति भी अपने काम में उनके जैसे ही उत्साहित थे। यह पोस्ट मंगलवार की सुबह आई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इजरायल और ईरान जंग को लेकर सीजफायर का आवाहन कर रहे थे।

जेडी वेंस ने अपनी पोस्ट के साथ एक स्माइली चेहरा भी लगाया। उन्होने लिखा कि मुझे आश्चर्य है कि क्या अन्य उपाध्यक्षों को भी मेरी तरह ही अपने काम में उतनी ही उत्साहित होते है।

I wonder if other VPs had as much excitement as I do 😂

— JD Vance (@JDVance) June 24, 2025