US News: इन 3 खूबसूरत लड़कियों का कातिल कौन? अमेरिका में मचा हड़कंप

American Paradise Serial Killer News: अमेरिकी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय ट्रैवल हॉटस्पॉट में एक संभावित सीरियल किलर का डर फैल गया है, क्योंकि यहां पर पिछले 11 दिनों के दौरान 3 युवतियों के शव बरामद हुए. इससे पर्यटकों के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी डरे हुए हैं. कुछ लोग इसे इत्तेफाक मान रहे हैं, लेकिन जांच अधिकारियों में अलग-अलग मत हैं. ‘मेक्सिको न्यूज़ डेली’ की रिपोर्ट के अनुसार, मेक्सिको के रिसॉर्ट शहर प्यूर्टो वालार्टा की पुलिस इन हत्याओं के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों ही तीसरी पीड़ित युवती का शव मिला है. इन तीनों हत्याओं में कई चीजें कॉमन हैं, ऐसे में जांच का दायरा और एंगल बढ़ सकते हैं.

दरअसल, 10 मई को पहली पीड़ित युवती की डेडबॉडी चिम्बोराज़ो में ‘रांचो एल पिरुली’ के पास मिली. फिर इसके 5 दिन बाद दूसरी युवती का शव का शव मिस्मालोया ​​जाने वाले हाईवे पर सड़क किनारे एक स्टॉप पर मिला था. इसके बाद पिछले दिनों ही तीसरी पीड़ित युवती का शव ‘पार्क लास पाल्मास’ इलाके में एक कच्ची सड़क पर मिला.

तीनों युवतियों की उम्र 30-35 है!

पुलिस की शुरुआती जांच में दावा किया जा रहा है कि तीनों युवतियों की उम्र 30 से 35 साल के बीच है. हत्या में एक अहम पहलू यह है कि तीनों की डेडबॉडी सुनसान इलाकों में अर्धनग्न अवस्था में मिली थीं. तीनों पीड़ितों के शरीर पर टैटू थे और अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है. इन मामलों में समानताएं देखकर जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन हत्याओं में कोई पैटर्न है और क्या इसके पीछे कोई एक ही संदिग्ध हो सकता है.

टैटू की मदद से युवतियों की पहचान की कोशिश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीसरी पीड़ित युवती के शरीर पर ऐसे टैटू थे जिनकी पहचान की जा सकती है. पुलिस का मानना ​​है कि इन टैटू की मदद से युवती की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. यहां पर बता दें कि प्यूर्टो वालार्टा में मिस्मालोया ​​बीच मेक्सिको का ही नहीं बल्कि अमेरिकी पर्यटकों के लिए भी एक लोकप्रिय हॉटस्पॉट है.

सोशल मीडिया पर हाल ही में मिली पीड़ित की पहचान को लेकर कुछ ऐसी खबरें सामने आईं, जिनकी अभी पुष्टि नहीं हुई है. इन खबरों के मुताबिक, हो सकता है कि यह पीड़ित वही लापता एलिज़ाबेथ मार्टिनेज़ हो. इस 22 वर्षीय युवती को आखिरी बार अप्रैल में देखा गया था. जांच अधिकारियों का कहना है कि उसके गले, हाथ और बांह पर कुछ निशान बने हुए थे, जिनमें एक खोपड़ी, सींगों वाली एक महिला और एक नाम शामिल था। खबरों के मुताबिक, उसके शरीर पर हिंसा के निशान भी मिले हैं.

संभावित परिजन से ली जा सकती है मदद

सोशल मीडिया पर हाल ही में मिली पीड़ित की पहचान को लेकर कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जिनकी अभी पुष्टि नहीं हुई है; इन खबरों के मुताबिक, हो सकता है कि यह पीड़ित वही 22 वर्षीय लापता एलिज़ाबेथ मार्टिनेज़ हो. दरअसल, मार्टिनेज़ मेक्सिको राज्य की रहने वाली थी और अप्रैल में लापता हो गई थी. देश के ‘लापता व्यक्तियों की खोज आयोग’ के अनुसार, उसके शरीर पर बने टैटू, पीड़ित के शरीर पर मिले कुछ टैटू से मेल खाते हैं. पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस पीड़ित की पहचान की पुष्टि नहीं की है, लेकिन खबरों के मुताबिक, एक लापता महिला के परिजन शुक्रवार को प्यूर्टो वैलार्टा जा सकते हैं ताकि वे यह पता लगा सकें कि क्या यह पीड़ित उन्हीं के परिवार की सदस्य है.

निकल सकता है सीरियल किलिंग का एंगल

जांचकर्ता इस मामले को ‘सीरियल किलिंग’ से भी जोड़कर देख रहे हैं. जांच टीम सबूतों, निगरानी फुटेज और पुलिस रिपोर्टों की समीक्षा कर रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या इन मौतों के बीच कोई आपसी संबंध है.

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