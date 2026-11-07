अमेरिकी सैनिक जोसेफ के साथ 1944 में क्या हुआ था? 82 साल बाद भी नहीं खुला मौत का रहस्य

American Soldier Joseph Gala: दूसरे विश्व युद्ध के सबसे पुराने रहस्यों में से एक आखिरकार सुलझ गया है. अमेरिकी सेना ने 80 साल से अधिक समय से लापता एक सैनिक की पहचान कर ली है, जो एक मशहूर आर्मी यूनिट का हिस्सा था. अमेरिकी सेना के जवान और मेरिल मैराउडर्स (Merrill Marauders) के सदस्य जोसेफ गाला बर्मा (जिसे अब म्यांमार कहा जाता है) में एक मिशन के दौरान लापता हो गए थे उनके लापता होने के दो महीने बाद 14 जुलाई 1944 को उन्हें युद्ध के दौरान मृत घोषित कर दिया गया था. डिफेंस POW/MIA अकाउंटिंग एजेंसी (DPAA) के अनुसार, अमेरिकी सेना ने 4 नवंबर, 2026 को घोषणा की कि गाला के अवशेषों की पहचान कर ली गई है और 10 सितंबर 2025 को उन्हें आधिकारिक तौर पर दर्ज कर लिया गया था.

मैनक्रिन गांव में देखा गया था जोसेफ को

21 साल की उम्र में जोसेफ गाला की मौत किन परिस्थितियों में हुई? इसका कोई रिकॉर्ड कभी नहीं मिल पाया. गाला के परिवार के सदस्य स्कॉट डीग्रेगोरी ने WCVB को बताया कि कई सालों तक यह पता लगाने की कोशिश की गई कि उनके साथ असल में क्या हुआ था. हमें बहुत गर्व है कि वे आखिरकार अपने घर वापस आ सके हैं. एजेंसी के अनुसार, जोसेफ गाला को आखिरी बार मैनक्रिन गांव में देखा गया था. उस समय वो मेरिल मैराउडर्स समूह के साथ लड़ रहे थे. जो स्वयंसेवकों की एक पैदल सेना (infantry) यूनिट थी और इसका नाम इसके कमांडर के नाम पर रखा गया था.

DPAA ने एक प्रेस विज्ञप्ति में लिखा- ‘बर्मा के म्यितक्यिना (Myitkyina) में हाल ही में कब्ज़ा किए गए एयरफील्ड पर पहुंचने के बाद 16 जून 1944 को गाला की बटालियन मैनक्रिन गांव से दक्षिण की ओर बढ़ी. वो म्यितक्यिना के उत्तर में जापानी सेना के मज़बूत ठिकानों के खिलाफ लड़ रहे थे. अमेरिकी सेना के अनुसार, जंगल फाइटर्स समूह को राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने चीन-बर्मा-भारत क्षेत्र (जिसे भुला दिया गया इलाका भी कहा जाता है) में एक गुप्त और खतरनाक मिशन पूरा करने के लिए बनाया था.

नहीं थी सैनिकों को वापस लाने की योजना

DPAA एजेंसी के अनुसार, जोसेफ गाला को आखिरी बार मैनक्रिन (Mankrin) गांव में देखा गया था. उस समय वो मेरिल मैराउडर्स समूह के साथ लड़ रहे थ. यह एक स्वयंसेवी पैदल सेना इकाई (infantry unit) थी, जिसका नाम इसके कमांडर के नाम पर रखा गया था. हालांकि इस मिशन के लिए लगभग 3,000 लोगों ने स्वेच्छा से हिस्सा लिया था, लेकिन उनमें से केवल 200 ही घर वापस लौट पाए. पूर्व ‘मराउडर’ सैनिक सैम विल्सन ने अमेरिकी सेना को बताया कि हम बस इस्तेमाल किए जाने वाले मोहरे थे. जीवित बचे सैनिकों में से एक, रॉबर्ट पासानिसी ने CBS को बताया कि हमें बर्मा भेजने के लिए कागज़ पर तो एक योजना थी, लेकिन हमें वहां से वापस लाने की कोई योजना नहीं थी. जिन लोगों ने स्वेच्छा से हिस्सा लिया था, उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यह मिशन क्या होने वाला है.

हर सैनिक को मिला ‘ब्रॉन्ज़ स्टार’

‘मेरिल्स मराउडर्स’ (Merrill’s Marauders) समूह में लड़ने वाले हर सैनिक को बाद में अमेरिकी सेना की ओर से ‘ब्रॉन्ज़ स्टार’ से सम्मानित किया गया। पेंटागन के अधिकारियों ने आदेश दिया कि इनमें से किसी भी सैनिक को दोबारा युद्ध के मैदान में नहीं भेजा जाएगा. 1946 में युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों के अवशेषों को बर्मा के म्यितकीना (Myitkyina) स्थित अमेरिकी सैन्य कब्रिस्तान से भारत के कलाईकुंडा स्थानांतरित कर दिया गया. जिन अवशेषों की पहचान नहीं हो सकी उन्हें 1947 में आगे की जांच के लिए हवाई के ओआहू (Oahu) स्थित ‘सेंट्रल आइडेंटिफिकेशन लैबोरेटरी’ (CIL) भेज दिया गया.

DPAA के वैज्ञानिकों ने लगाया पता

DPAA ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि CIL कर्मचारियों की कोशिशों के बावजूद कई अवशेषों की पहचान नहीं हो सकी. बाद में इन्हें ‘द्वितीय विश्व युद्ध के अज्ञात सैनिकों’ (World War II Unknowns) के रूप में होनोलूलू के ‘नेशनल मेमोरियल सिमेट्री ऑफ द पैसिफिक’ (जिसे ‘पंचबाउल’ के नाम से भी जाना जाता है) में दफना दिया गया. ‘गाला (Gala) के अवशेषों की पहचान करने के लिए, DPAA के वैज्ञानिकों ने दांतों और मानव-विज्ञान (anthropological) संबंधी विश्लेषण के साथ-साथ परिस्थितियों से जुड़े सबूतों का भी इस्तेमाल किया.