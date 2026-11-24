NVIDIA CEO Jensen Huang: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने अनोखे सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. इस बार उन्होंने दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी NVIDIA के CEO जेन्सेन हुआंग की वापसी पर एक ऐसी AI तस्वीर साझा की, जिसने टेक जगत से लेकर राजनीतिक गलियारों तक लोगों का ध्यान खींच लिया. तस्वीर में हुआंग का चेहरा खून से सना है, एक हाथ हवा में उठा हुआ है और दूसरे हाथ में अमेरिकी झंडे की जगह लाल रंग की ब्रा दिखाई गई है. पीछे NVIDIA का झंडा भी नजर आ रहा है. आखिर इस तस्वीर के पीछे क्या कहानी है और ट्रंप ने इसे क्यों शेयर किया?

ट्रंप ने शेयर की जेन्सेन हुआंग की अजीबोगरीब तस्वीर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जेन्सेन हुआंग की एक AI एडिटेड तस्वीर पोस्ट की. इस तस्वीर में हुआंग उसी अंदाज में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जुलाी 2024 में पेंसिल्वेनिया की एक चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमले के बाद ट्रंप की तस्वीर सामने आई थी. तस्वीर में हुआंग के चेहरे पर खून के छींटे दिखाई दे रहे है. वह एक हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठी बांधे नजर आते हैं, जबकि दूसरे हाथ में लाल ब्रा है. उनके पीछे अमेरिकी झंडे की जगह NVIDIA का झंडा लगाया गया है. यह तस्वीर किसी वास्तविक घटना की नहीं, बल्कि AI की मदद से तैयार की गई है. दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने यह पोस्ट ऐसे वक्त में शेयर किया, जब NVIDIA के बोर्ड ने जेन्सेन हुआंग को दोबारा कंपनी के प्रेसिडेंट और CEO पद पर नियुक्त करने का एलान किया था.

ट्रंप ने हुआंग की वापसी का क्रेडिट लिया

हुआंग की वापसी से पहले, ट्रंप ने CNBC के साथ एक इंटरव्यू में इस फैसले में अपनी भूमिका के बारे में बताया. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने NVIDIA बोर्ड से बात की और उन्हें हुआंग को फिर से नियुक्त करने के लिए मनाया. ट्रंप के मुताबिक, बोर्ड को कुछ नेशनल सिक्योरिटी की चिंताएं थीं. एडमिनिस्ट्रेशन से मिली जानकारी के आधार पर, उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि हुआंग की वापसी से US की नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है. NVIDIA के बोर्ड ने 23 नवंबर को हुआंग की दोबारा नियुक्ति की घोषणा की. कंपनी ने यह भी कहा कि इस फैसले से नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है.

ट्रंप ने पर्सनल लाइफ से जुड़े विवाद पर भी एक बयान जारी किया

जेन्सेन हुआंग की पर्सनल लाइफ से जुड़े आरोप भी इस पूरे मामले में चर्चा का विषय रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में उनके कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का दावा किया गया. कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी आरोप लगाया गया कि एक महिला के चीनी इंटेलिजेंस एजेंसी से कनेक्शन थे. हालांकि, इन आरोपों को साबित सच नहीं माना जा सकता, और चीन ने जासूसी के आरोपों से इनकार किया है. जब ट्रंप से इस विवाद के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चाओं से किसी व्यक्ति की लोकप्रियता भी बढ़ सकती है. उनका मानना ​​था कि विवादों के बावजूद हुआंग ने मुश्किल हालात का सामना किया था.

2024 के हमले की फोटो से क्या कनेक्शन है?

दरअसल, 13 जुलाई, 2024 को पेंसिलवेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप को गोली लगी थी. हमले में वह घायल हो गए थे. सिक्योरिटी एजेंटों से घिरे ट्रंप ने खून से सने चेहरे के साथ मुट्ठी उठाई थी. उस पल की फोटो US चुनाव कैंपेन की सबसे चर्चित तस्वीरों में से एक बन गई. ट्रंप ने इस ऐतिहासिक फोटो की नकल करते हुए हुआंग का एक AI वर्जन शेयर किया. लाल ब्रा को हुआंग की निजी जिंदगी से जुड़े विवादों के रेफरेंस के तौर पर देखा जा रहा है.

हालांकि, CEO पद पर लौटने के बाद भी हुआंग को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. NVIDIA को US एक्सपोर्ट कंट्रोल रेगुलेशन और चीन को एडवांस्ड AI चिप्स की सप्लाई से जुड़े सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं. US के कानून बनाने वाले भी कंपनी पर करीब से नज़र रख रहे हैं.