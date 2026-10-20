अमेरिका में दिल्ली के बुराड़ी जैसा कांड!  कमरे में हो गई थी 11 लोगों की ‘मौत’ अब शिकागो के एक घर में मिले 5 शव

5 American Murder Mysteries: राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 30 मई-1 जून, 2018 की मध्य रात्रि घर के एक कमरे में 11 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद देशभर में हड़कंप मच गया था. जांच में पता चला था कि ललित (परिवार का सदस्य) के कहने पर परिवार के कुल 10 सदस्यों ने अनुष्ठान करने के दौरान आत्महत्या कर ली थी. इसमें 11वां सदस्य ललित था, जिसके कहने पर घर के बाकी 10 सदस्यों ने भी फांसी लगाई थी. अब इससे मिलता-जुलता मामला सामने आया है. अमेरिका के शिकागो के उपनगर में एक घर में पांच लोगों के शव मिलने से रहस्य गहरा गया है.

मौके से दो हैंडगन बरामद

शिकागो के एक इलाके में तब सवाल उठने लगे, जब पुलिस ने बताया कि एक शांत रिहायशी सड़क पर स्थित घर में पांच लोगों के शव मिले हैं, जिनकी मौत गोली लगने से हुई है. रविवार (18 अक्टूबर, 2026) की रात करीब 11 बजकर 45 मिनट पर शिकागो के उत्तर-पश्चिम में स्थित उपनगर ‘मुंडेलिन’ के एक घर में पुलिस द्वारा की गई जांच (वेलफेयर चेक) के दौरान ये शव मिले. जब मुंडेलिन पुलिस के अधिकारी घर के अंदर गए तो उन्हें तीन पुरुष और दो महिलाओं के शव मिले. पुलिस को मौके से दो हैंडगन (छोटी बंदूकें) भी मिलीं.

पुलिस नहीं कर रही कोई खुलासा

स्थानीय पुलिस के अनुसार, सभी पीड़ितों को गोली लगी थी, जिससे उनकी मौत हो गई. ऐसा लगता है कि वे सभी एक ही परिवार के सदस्य थे या आपस में किसी घरेलू रिश्ते से जुड़े थे. CBS न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार सुबह करीब 7 बजे स्ट्रेचर पर रखकर शवों को घर से बाहर निकाला गया. अधिकारियों ने बताया कि यह एक अलग घटना थी और आम जनता को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई और जानकारी नहीं दी.

बड़ी सवाल- किसने चलाई गोली

पुलिस ने अभी तक किसी संभावित मकसद का खुलासा नहीं किया है और न ही यह बताया है कि गोली किसने चलाई होगी. मृतकों के नाम और उम्र भी अभी तक जारी नहीं की गई है. सोमवार को जांचकर्ता घर के बाहर मौजूद थे. वो घर के अंदर, ड्राइववे (घर के सामने का रास्ता) में खड़ी कारों और बगल में स्थित एक फ्यूनरल होम (अंतिम संस्कार गृह) के ड्राइववे से सबूत इकट्ठा कर रहे थे.

पड़ोसियों ने FOX 32 को बताया कि उन्होंने घर के ड्राइववे में खड़ी एक लाल कार को पहचाना, क्योंकि वे अक्सर उसे इलाके में देखते थे. हालांकि, उन्होंने ड्राइववे में खड़ी बाकी दो गहरे रंग की कारों को नहीं पहचाना. साथ ही बगल में स्थित फ्यूनरल होम के बाहर पुलिस जिस कार की जांच कर रही थी, उसे भी वे नहीं पहचान सके

पुलिस ने बताया कि घर के अंदर तीन पुरुष और दो महिलाओं के शव मिले, जिन्हें गोली मारी गई थी. पुलिस अधिकारियों को घर से दो हैंडगन (छोटी बंदूकें) भी मिलीं. पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने ड्राइववे के पीछे खड़ी लाल कार को तो पहचान लिया, लेकिन उसके पीछे खड़ी दो गहरे रंग की गाड़ियाँ उन्हें नहीं पता थीं. इन कारों, उनके मालिकों या 5 लोगों की जान लेने वाली इस दुखद गोलीबारी की घटना से उनका क्या संबंध है? इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

5 शव मिलने से पड़ोसी सकते में

इस शांत इलाके में गोलीबारी की खबर सुनकर पड़ोसी हैरान रह गए. आसपास के लोगों ने CBS न्यूज़ को बताया कि यह घर एक रिटायर्ड (सेवानिवृत्त) दंपती का था, जो पहले एक वेटरनरी क्लिनिक (पशु चिकित्सा क्लिनिक) चलाते थे. उन्होंने यह भी बताया कि यह परिवार काफी शांत स्वभाव का था. एक पड़ोसी ने बताया कि रिटायर हो चुके इस जोड़े में पत्नी काफी मिलनसार थीं और लोगों से हमेशा नमस्ते-हेलो करती थीं.

पड़ोसी ने कहा कि मेरे पास एक बिल्ली है जो मेरे बागवानी करते समय बाहर आकर इधर-उधर दौड़ती है. वह हमेशा मुझसे मेरी बिल्ली के बारे में बात करती थीं. उन्हें बिल्लियों की अच्छी समझ थी और वे उन्हें बहुत पसंद करती थीं. सोमवार को दो महिलाएं, जो परिवार की दोस्त लग रही थीं, फूलों के साथ घर की ओर आती दिखीं. इन महिलाओं ने घर के चारों ओर लगे पुलिस टेप के पीछे फूल रखे, जबकि एक पुलिस अधिकारी वहां मौजूद था.