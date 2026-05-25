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US News: पति की मौत के बाद उसकी ‘हड्डियों’ से ‘संतुष्टि’ अमेरिका महिला ने टीवी शो में किया सनसनीखेज खुलासा

America Woman Strange Story:  अमेरिका के टेनिस राज्य से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर रहने वाली केसी नाम की महिला ने टीवी में खुलासा किया है कि उसने पति की मौत के बाद हड्डियां संभालकर रख लीं.

By: JP Yadav | Published: May 25, 2026 10:20:20 AM IST

America Woman Strange Story: पति की मौत के बाद हड्डियों के साथ क्या करती थी महिला?
America Woman Strange Story: पति की मौत के बाद हड्डियों के साथ क्या करती थी महिला?


America Woman Strange Story:  अमेरिका से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. अमेरिका के टेनेसी राज्य की रहने वाली महिला पति की मौत बाद शांत रहने लगी. इस दौरान वह अपने पति की अस्थियों को हमेशा साथ रखने लगी. यहां तक सोने के दौरान भी. एक दिन अस्थि कलश उसके शरीर पर गिर गया. इससे उसकी राख उसके शरीर पर लग गई. महिला ने राख को शरीर पर मला. इसके बाद वह लगातार ऐसा करने लगी. महिला का केसी है जो पति की मौत के बाद अस्थियां अपने साथ रखने लगी. धीरे-धीरे केसी ने इसे अपनी आदत में शामिल कर लिया. महिला का कहना है कि ऐसा करने से उसे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की संतुष्टि मिलती है. 

हमेशा रखनी लगे साथ

अमेरिकी टीवी चैनल टीएलसी के मशहूर शो माई स्ट्रेंज एडिक्शन में महिला केसी ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है. उसने बताया कि वह हमेशा अपने पति शॉन की अस्थियों का कलश साथ रखती थी. यह खुलासा और भी हैरान कर देने वाला है कि वह घर बनाए भोजन पर भी मसालों की तरह पति की अस्थियों का छिड़काव करती थी. 

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केसी ने टीवी शो में खुलासा किया कि वह   पति  शॉन की मौत के बाद अचानक ही शांत रहने लगी थी. उसने लोगों से बात करना करीब-करीब बंद कर दिया था. यहां तक कि उसने रिश्तेदारों से भी दूरी बना ली थी. केसी ने बताया कि चिंता और एकाग्रता की कमी के कारण एक दिन  उसके हाथों से पति की अस्थियों का कलश गिर गया. केसी के दिमाग में क्या चल रहा था कि उसने फर्श पर गिरी अस्थियों को चाट लिया.  इसके बाद वह अक्सर ही ऐसा करने लगी. इस घटना  के बाद से ही वह पति की अस्थियां हर जगह साथ रखने लगीं. सोते समय भी साथ रखती.  घर के बाहर बाजार या फिर अन्य जगहों पर भी अस्थियां साथ ही रखती थी. 

कैसे हुई पति की मौत

 केसी ने टीवी शो में बताया कि उनके पति अस्थमा से पीड़ित थे. एक दिन अस्थमा का अटैक वह झेल नहीं पाए और उनकी मौत हो गई.  अमेरिकी टीवी चैनल टीएलसी के मशहूर शो माई स्ट्रेंज एडिक्शन में  केसी ने बताया कि पति की मौत ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया, यहां तक कि अपने पति की अस्थियों का कलश हमेशा अपने साथ रखना शुरू कर दिया.

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वह वक्त भी आया जब पति शॉन की राख का डिब्बा खाली होने के करीब आ गया. इस पर केसी का कहना है कि राख के खत्म होने के साथ ही वह खुद को भी खत्म कर सकती हैं. इस पर  मनोचिकित्सकों की एक स्पेशल टीम  उनका इलाज करने में जुटी है.   साथ ही चेतावनी दी है कि राख का सेवन अंगों को भी खराब कर सकता है.  

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Tags: US News
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