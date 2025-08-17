Home > विदेश > अमेरिका में मची तबाही, भीषण गोलीबारी में कई लोगों की मौत, मुंह ताकते रह गए ट्रंप

अमेरिका में मची तबाही, भीषण गोलीबारी में कई लोगों की मौत, मुंह ताकते रह गए ट्रंप

न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तीनों मृतक पुरुष थे। इनमें से दो की उम्र 27 और 35 साल है, जबकि तीसरे की उम्र अभी तक सामने नहीं आई है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 17, 2025 18:40:32 IST

US: अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। रविवार सुबह न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन इलाके में एक रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई और आठ लोग घायल हो गए। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस के मुताबिक, गोलीबारी क्राउन हाइट्स इलाके में स्थित ‘टेस्ट ऑफ द सिटी लाउंज’ में सुबह करीब साढ़े तीन बजे हुई।

न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तीनों मृतक पुरुष थे। इनमें से दो की उम्र 27 और 35 साल है, जबकि तीसरे की उम्र अभी तक सामने नहीं आई है।

संदिग्धों की पहचान नहीं

जेसिका टिश ने कहा कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और गोलीबारी में शामिल संदिग्धों की पहचान भी नहीं हो पाई है। टिश के मुताबिक, मौके से कम से कम 36 कारतूस के खोखे बरामद हुए हैं, यानी कुल 36 राउंड गोलियां चलाई गईं। टिश ने ब्रीफिंग में कहा, “आज सुबह जो हुआ वह बेहद भयानक है और हम इसकी जांच करेंगे ताकि पता लगाया जा सके कि इसके पीछे कौन है।”

बढ़ी सामूहिक गोलीबारी की घटनाएँ

पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका में सामूहिक गोलीबारी की घटनाएँ बढ़ रही हैं। 2024 के चुनावों के दौरान, कई डेमोक्रेट्स ने बंदूक संस्कृति पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा उठाया और यह एक चुनावी मुद्दा बन गया। लेकिन रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प के सत्ता में आने के बाद इस मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

Tags: NYC shooting
