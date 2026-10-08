Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार? बोले- मुझे मिलना चाहिए, मैंने 8 युद्ध को…

Donald Trump News: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि वह नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं. हालांकि, उन्होंने इस साल पुरस्कार मिलने की संभावना को लेकर संदेह भी जताया है. 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को नॉर्वेजियन नोबेल समिति करेगी. ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनका फैसला क्या होगा. उन्होंने नोबेल समिति की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उसकी ऐसी छवि है कि शायद वह ‘मुझ जैसे लोगों’ को यह पुरस्कार नहीं देती. ट्रंप ने कहा कि अब समय आ गया है.

उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति से इसे अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करके उन्हें बहुत सम्मान महसूस हुआ था. ट्रंप का इशारा वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो की ओर था, जिन्होंने जनवरी 2026 में अपना 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार पदक ट्रंप को सौंपा था. मचाडो ने वेनेजुएला में अमेरिकी मदद के प्रति आभार जताते हुए ऐसा किया था.

ट्रंप का दावा- 8 युद्ध को खत्म कराने या रोकने में निभाई अहम भूमिका

ट्रंप पिछले साल जनवरी में दूसरी बार राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने आठ संघर्षों को खत्म कराने या रोकने में अहम भूमिका निभाई है. उनका कहना है कि इन प्रयासों के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए.

ट्रंप को कंबोडिया, इजरायल और पाकिस्तान की ओर से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है. हालांकि, जिन संघर्षों को सुलझाने में अपनी भूमिका का ट्रंप दावा करते हैं, उनमें शामिल कुछ पक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति की कूटनीतिक भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं. वहीं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और कंबोडिया-थाईलैंड सीमा समेत कुछ इलाकों में अब भी हिंसा जारी है.

रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में भी ट्रंप अब तक सफल नहीं हुए हैं. उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन इस युद्ध को खत्म करने का वादा किया था. इसके अलावा ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद से क्षेत्र में तनाव बना हुआ है, जिसका असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ा है.

नोबेल शांति पुरस्कार की दौड़ में कौन?

2026 के नोबेल शांति पुरस्कार की दौड़ में पोप लियो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और फिलिस्तीनी क्षेत्रों के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष रैपोर्टेयर समेत कई नाम प्रमुख दावेदारों के रूप में चर्चा में हैं.