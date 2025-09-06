Home > विदेश > PM Modi की कूटनीति के सामने नतमस्तक हुए Trump, गिड़गिड़ाकर मांगने लगे भारत से ये भीख

PM Modi की कूटनीति के सामने नतमस्तक हुए Trump, गिड़गिड़ाकर मांगने लगे भारत से ये भीख

Donald Trump-PM Modi Friendship: भारत और अमेरिका के रिश्ते (India-US Relations) में आई दरार के बीच डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का एक बयान काफी सुर्खियों में हैं। दरअसल, ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi) के साथ अपनी दोस्ती को हमेशा कायम करार दिया।

September 6, 2025

Donald Trump-PM Modi Friendship (पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती)
Donald Trump-PM Modi Friendship (पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती)

Trump on India-US Relations: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा एक बार फिर (20 जनवरी, 2025) को शपथ लेने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते (India us relations) में हल्की खटास आ गई है। इसमें और इजाफा तब हुआ जब भारत पर अमेरिका ने 50 प्रतिशत का भारी भरकम टैरिफ (Trump Tariffs) लगा दिया और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। अब इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है, जो भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुर्खियों में हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? (What did Donald Trump say?)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के साथ अपनी दोस्ती को ‘हमेशा कायम’ बताते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते (India US Relations) बेहद खास हैं और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी इस समय जो कर रहे हैं, वह उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। दरअसल, पीएम मोदी भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहे हैं, यही बात ट्रंप प्रशासन को परेशान कर रही है।

चीन के खेमे में जा रहे रूस और भारत (Russia and India are going to China’s camp)

ट्रंप का यह बयान उनके उस बयान के बाद आया है, जब उन्होंने भारत पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि रूस और भारत, चीन (India-china-russia relations) के खेमे में जा रहे हैं। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह इस समय भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा- ‘मैं हमेशा रहूंगा। मैं हमेशा (पीएम) मोदी का दोस्त रहूंगा। वह एक महान प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इस समय वह जो कर रहे हैं, वह मुझे पसंद नहीं आ रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहद खास हैं। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कभी-कभी ऐसे पल यूं ही आ जाते हैं।’

भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों पर क्या बोले ट्रंप? (What did Trump say on India-US trade relations?)

ट्रंप ने व्यापारिक संबंधों (India US Trade Relations) पर भी बात की और कहा कि भारत समेत कई देशों के साथ समझौते अच्छे चल रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यूरोपीय संघ द्वारा अमेरिकी टेक कंपनी गूगल पर लगाए गए 3.5 अरब डॉलर के जुर्माने पर नाराजगी जताई। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर यूरोपीय संघ की आलोचना की थी और इसे भेदभावपूर्ण कार्रवाई बताया था। शुक्रवार को उन्होंने एक पोस्ट में भारत पर तंज कसा था। उन्होंने पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की एक तस्वीर शेयर की थी। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, ‘ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो।’ हालांकि, इस पोस्ट को 24 घंटे भी नहीं बीते और ट्रंप पलट गए और अच्छे संबंधों की दुहाई देने लगे।

