नई दिल्ली, अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों को दुनिया के बनते बिगड़ते रिश्तों के रूप में देखा जाता है. जहां अब एक बार फिर अमेरिका ने अपनी ओर से पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों पर सफाई दी है. अमेरिका का कहना है कि वह पाकिस्तान और अपने द्विपक्षीय रिश्तों में दुष्प्रचार और झूठ को आने नहीं देंगे.

वॉशिंगटन स्थित अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने नियमित ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान द्वारा उसपर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है. नियमित ब्रीफ़िंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने अमेरिका को लेकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के आरोपों का खंडन करते हुए कहा- अमेरिका द्वारा पाकिस्तान की किसी भी एक राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं किया जाता है, बल्कि वो क़ानून के शासन के सिद्धांत का समर्थन करता है.

The United States says Washington will not permit any disinformation and lies to interfere with the bilateral relationship with Pakistan@StateDeptSpox @ForeignOfficePk @usembislamabad https://t.co/fiLlp2X60P pic.twitter.com/wxvvKkL9vl

— Radio Pakistan (@RadioPakistan) May 11, 2022