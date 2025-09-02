Home > विदेश > US Visa News: Trump ने भारतीयों को दिया एक और झटका, अब बिना इंटरव्यू नहीं मिलेगा वीजा

US Visa News: Trump ने भारतीयों को दिया एक और झटका, अब बिना इंटरव्यू नहीं मिलेगा वीजा

US Visa Interview Waiver: अमेरिका में पढ़ाई और नौकरी की चाहत रखने वाले लोगों को अब वीजा पाना मुश्किल हो गया है। क्योंकि आज से वीजा से जुड़े नियमों में बदलाव हो गया है।

US Visa New Rule (वीजा से जुड़े नियमों में हुआ बदलाव)
US Visa New Rule (वीजा से जुड़े नियमों में हुआ बदलाव)

America New Visa Rule: अमेरिका जाने वाले लोगों को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, अमेरिका में पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले से जा रहे लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर सामने आ रही है। आज से अमेरिका में नए वीजा (America New Visa Rule) इंटरव्यू नियम लागू हो गए हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर भारतीय वर्कर्स और स्टूडेंट्स पर पड़ने वाला है। अमेरिका ने ‘इंटरव्यू वेवर लिस्ट’ यानी वो लिस्ट, जिसमें अलग-अलग वीजा कैटेगरी के आवेदकों के लिए इंटरव्यू से छूट की जानकारी दी गई है, उसको बदल दिया है। अब लगभग सभी विदेशी नागरिकों को यूएस वीजा पाने के लिए अमेरिकी दूतावास (US Embassy) जाकर इंटरव्यू देना होगा।

अमेरिकी वीजा हासिल करने का क्या है प्रोसेस? (process for obtaining an American visa)

दरअसल, अमेरिका का वीजा हासिल करना एक लंबा और जटिल प्रोसेस होता है। सबसे पहले आवेदकों को वीजा के लिए अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना पड़ता है। फिर दूतावास उन्हें वीजा इंटरव्यू के लिए तारीख देता है। इस तारीख पर दूतावास जाकर आवेदक को वीजा इंटरव्यू (Visa Interview) देना पड़ता है। यहां उससे अमेरिका जाने की वजह आदि से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। अमेरिकी दूतावास के इस इंटरव्यू के आधार पर तय होता है कि किसी आवेदक को अमेरिका का वीजा दिया जाएगा या नहीं।

स्टूडेंट्स-वर्कर्स के लिए क्या बदलाव हुआ? (What changes have happened for student-workers)

नए नियम लागू होने के बाद अमेरिका में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और जॉब कर रहे वर्कर्स को वीजा इंटरव्यू से छूट नहीं मिलेगी। अभी तक ये नियम था कि अगर कोई H-1B वीजा पर काम या F-1 वीजा पर पढ़ाई कर रहा है और उसका वीजा 12 महीने से कम समय पहले एक्सपायर हुआ है, तो फिर नए वीजा के लिए आवेदन के दौरान उसे किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं देना होता था। उसे ‘वीजा इंटरव्यू वेवर’ (Visa Interview Waiver) मिलता था। हालांकि, नए नियम के लागू होने के बाद अब उसे नए वीजा आवेदन के दौरान भी इंटरव्यू देना होगा।

छात्रों और वर्कर्स की बढ़ेगी परेशानी (Problems of students and workers will increase)

‘वीजा इंटरव्यू वेवर’ खत्म होने से स्टूडेंट्स और वर्कर्स की परेशानी इसलिए बढ़ेगी, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ आवेदन भर से ही वीजा नहीं मिलेगा, बल्कि दूतावास जाकर साबित करना होगा कि वे अमेरिका में जॉब या पढ़ाई कर रहे हैं। जब उनका ये काम खत्म हो जाएगा तो वे अपने देश लौट जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब 14 से कम उम्र के बच्चों और 79 वर्ष से ज्यादा उम्र के आवेदकों को भी वीजा इंटरव्यू देना होगा। इस फैसले की वजह से भारतीय आवेदकों की काफी ज्यादा परेशानी बढ़ने वाली है।

