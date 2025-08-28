राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से क्यों नाराज था शूटर?

America Minneapolis Catholic School Terrorist Attack: अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में स्थित एनन्सिएशन कैथोलिक स्कूल में बुधवार (27 अगस्त, 2025) सुबह हुई गोलीबारी ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। हमलावर ने खुद भी आत्महत्या कर ली। इस हमले में तीन लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हुए। शुरुआती जांच के बाद FBI ने फायरिंग आतंकी वारदात से जोड़ते हुए कहा है कि हमले के पीछे की वजह घरेलू आतंकवाद और धार्मिक नफरत बताई है. हैरत की बात यह है कि हमले से पहले शूटर ने बड़ा ही नफरती पोस्ट किया है। इसमें कहा गया है कि बंदूकों पर न्यूक इंडिया यानी भारत पर न्यूक्लियर अटैक करो। इसमें यह भी लिखा था कि डोनाल्ड ट्रंप को मार डालो इसके साथ ही इजराइल का पतन होना चाहिए।

ट्रंप से नाराज था रॉबिन

बताया जा रहा है कि शूटर किसी कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा से प्रभावित था। यही वजह है कि उसने भारत के खिलाफ नफरती बातें लिखीं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की बात लिखी है। उसके पोस्ट से यह संकेत मिलता है कि वह इजराइल के गाजा और फिलिस्तीन पर हुए हमलों से काफी नाराज था।

जर्नल के पन्नों से झलकती है ‘नफरत’

मेरिका के मिनियापोलिस शहर में स्थित एनन्सिएशन कैथोलिक स्कूल में हमले से पहले शूटर रॉबिन वेस्टमैन ने अपने नाम से यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाले थे। सबसे खतरनाक चीज यह थी कि उसने इस वीडियो हथियारों का भंडार दिखाया था, जिसमें राइफल के अलावा शॉटगन और पिस्टल भी शामिल थे। उसने जर्नल के पन्ने भी साझा किया था। जानकारों और जांच टीम के अधिकारियों की मानें तो यह जर्नल उसकी हिंसक विचारधारा और नफरत की ओर इशारा करता है।

ट्रांसजेंडरों के अधिकारों पर प्रतिबंध से खफा था

यह भी कम हैरानी बात नहीं है कि रॉबिन वेस्टमैन ट्रांसजेंडर था और वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ज्यादा नाराज था। इसके वजह यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसजेंडरों के अधिकारों पर प्रतिबंध को लेकर अहम फैसले लिए थे। इसको लेकर भी रॉबिन बहुत खफा था। यही वजह रही होगी कि हथियारों पर ट्रंप को मारने की धमकी उसने लिखी थी। अमेरिका और इजराइल से नाराजगी से समझ आती है, लेकिन भारत से नफरत की वजह समझ से परे है।

क्या-क्या लिखा है शूटर रॉबिन वेस्टमैन ने

शूटर रॉबिन वेस्टमैन ने अपने पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए किल डोनाल्ड ट्रंप लिखा है। वह यहीं पर नहीं रुका, बल्कि इजरायल मस्ट फॉल भी लिखा है- इसका मतलब इजराइल का पतन होना चाहिए। इसके अलावा बर्न इजरायल और न्यूक इंडिया के साथ-साथ व्हेयर इज योर गॉड? भी लिखा है। वीडियो में शूटर रॉबिन वेस्टमैन ने अपने परिवार के लिए एक खत भी दिखाया है। इसमें उसने अपने इस कदम के लिए माफी मांगी है।