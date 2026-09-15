Home > विदेश > America Midterm Elections 2026: मध्यावधि चुनावों से पहले मेलानिया के साथ हो गया ‘खेल’ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन का निकला अजब कनेक्शन !

America Midterm Elections 2026: मध्यावधि चुनावों से पहले मेलानिया के साथ हो गया ‘खेल’ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन का निकला अजब कनेक्शन !

America Midterm Elections 2026: फ़र्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प ने अपने ऑफ़िस से जारी एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के रूसी दोस्त से दूरी बना ली.

By: JP Yadav | Published: September 15, 2026 8:19:21 PM IST

America Midterm Elections 2026: मध्यावधि चुनावों से पहले मेलानिया के साथ हो गया 'खेल' राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन का निकला अजब कनेक्शन !
America Midterm Elections 2026: मध्यावधि चुनावों से पहले मेलानिया के साथ हो गया 'खेल' राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन का निकला अजब कनेक्शन !


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने खुद को उस रूसी अमीर व्यक्ति से साफ तौर पर अलग कर लिया है जिसने डॉन जूनियर और बेटिना की शादी की पार्टी का खर्च उठाया था. फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रही हैं जिनमें कहा गया है कि एक रूसी अमीर व्यक्ति (ओलिगार्क) ने डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी नई पत्नी बेटिना एंडरसन की शानदार शादी की पार्टी का खर्च उठाने में मदद की थी. इस व्यक्ति पर यूक्रेनी बच्चों के अपहरण में शामिल संगठन को चलाने में मदद करने का आरोप है. रोचक यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प मई में डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर की शादी या उससे जुड़े कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए थे. आरोप है कि व्लादिमीर पुतिन के दोस्त और अमीर बिज़नेसमैन (ओलिगार्क) उमर क्रेमलेव ने इस जोड़े की शादी से जुड़ी पार्टियों के लिए कुछ फ़ंडिंग की थी.

राष्ट्रपति के सबसे बड़े बेटे ने 39 साल की सोशलिट बेटिना के साथ फ्लोरिडा के पाम बीच में शादी की और फिर मई के आखिर में शादी के जश्न के लिए बहामास चले गए. एक प्राइवेट आइलैंड पर हुई इस शानदार पार्टी में ट्रंप के कई अन्य बच्चे भी शामिल हुए, जिनमें इवांका और उनके पति जेरेड, एरिक और लारा, टिफ़नी और उनके पति माइकल, और कई पोते-पोतियां शामिल थे.

You Might Be Interested In

एक सनसनीखेज रिपोर्ट के बाद डॉन जूनियर और बेटिना ने माना है कि रूसी अमीर व्यक्ति उमर क्रेमलेव (जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दोस्त हैं) ने बहामास में उनकी शादी की पार्टी के लिए लाखों डॉलर का भुगतान किया था. खास बात यह है कि ईरान के साथ तनाव बढ़ने के कारण ट्रंप और मेलानिया उनकी शादी के जश्न में शामिल नहीं हुए थे.

‘ईस्ट विंग’ की बढ़ गई चिंता

क्रेमलेव की अब सामने आई भागीदारी ने ‘ईस्ट विंग’ (व्हाइट हाउस का वह हिस्सा जहां फर्स्ट लेडी का ऑफिस होता है) में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि उन पर यूक्रेनी बच्चों के अपहरण से जुड़े होने का आरोप है, जो फर्स्ट लेडी के लिए एक निजी मुद्दा है.

फर्स्ट लेडी के एक प्रवक्ता ने ‘डेली मेल’ को बताया कि मेलानिया ट्रंप का क्रेमलेव के साथ कोई संबंध नहीं है और न ही कभी रहा है.  मेलानिया ट्रंप ने शादी के कार्यक्रम को आयोजित करने में कोई भूमिका नहीं निभाई और उन्हें इसकी वित्तीय योजना के किसी भी पहलू की जानकारी नहीं थी.

 मेलानिया ट्रंप ने जारी किया बयान

क्रेमलेव रूसी संगठन ‘हेल्दी फादरलैंड’ को चलाने में मदद करते हैं. सोमवार को प्रकाशित ‘प्रो-पब्लिका’ की रिपोर्ट के अनुसार, इस संगठन पर यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों से यूक्रेनी बच्चों का अपहरण करने और उन्हें ‘पुनर्वास’ के बहाने दूसरी जगहों पर ले जाने के कार्यक्रम में कथित भूमिका के लिए यूक्रेन ने प्रतिबंध लगा रखे हैं.

यहां पर बता दें कि मेलानिया ट्रंप उन बच्चों को वापस लाने के अभियान में मुख्य भूमिका निभा रही हैं, जिनका यूक्रेन से अपहरण कर लिया गया और दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के दौरान रूस ले जाया गया. फ़र्स्ट लेडी  मेलानिया ट्रंप ने अपने ऑफ़िस से जारी एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के रूसी दोस्त से दूरी बना ली. 

Tags: US News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

राजपाल यादव को मिला सुप्रीम कोर्ट से आखिरी मौका

September 15, 2026

कौन हैं एलिसिया कौर?

September 15, 2026

मसूर की दाल ज्यादा खाने से क्या होता है?

September 14, 2026

देश के 8 सबसे चमत्कारी गणेश मंदिर, जहां पूरी होती...

September 14, 2026

क्या सलमान खान के बॉडीगार्ड के बेटे करने वाले हैं...

September 14, 2026

बिग बॉस के 5 सबसे ज्यादा फेंकने वाले कंटेस्टेंट्स

September 13, 2026
America Midterm Elections 2026: मध्यावधि चुनावों से पहले मेलानिया के साथ हो गया ‘खेल’ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन का निकला अजब कनेक्शन !

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

America Midterm Elections 2026: मध्यावधि चुनावों से पहले मेलानिया के साथ हो गया ‘खेल’ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन का निकला अजब कनेक्शन !
America Midterm Elections 2026: मध्यावधि चुनावों से पहले मेलानिया के साथ हो गया ‘खेल’ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन का निकला अजब कनेक्शन !
America Midterm Elections 2026: मध्यावधि चुनावों से पहले मेलानिया के साथ हो गया ‘खेल’ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन का निकला अजब कनेक्शन !
America Midterm Elections 2026: मध्यावधि चुनावों से पहले मेलानिया के साथ हो गया ‘खेल’ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन का निकला अजब कनेक्शन !
America Midterm Elections 2026: मध्यावधि चुनावों से पहले मेलानिया के साथ हो गया ‘खेल’ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन का निकला अजब कनेक्शन !