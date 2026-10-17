अमेरिका की किस चीज ने अनजाने में ही बोल दिया केन्या पर हमला! गई जानें; देश के 75% हिस्से पर हुआ ‘कब्जा’

America Mathenge trees attck Kenya: केन्या में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर मरुस्थल को सुलझाने की कोशिश के तहत एक पेड़ लगाया गया, जो करीब 3 दशक में कई हजार हेक्टेयर में फैल गया. इससे जहां खुशी हुई तो वहीं इस पेड़ ने हजारों मवेशियों (पशुओं) की जान ले ली. कुछ ग्रामीणों ने तो अपने सारे पशु खो दिए. केन्या के कुछ हिस्सों में मरुस्थलीकरण (रेगिस्तान बनने की प्रक्रिया) को रोकने के लिए ‘मथेंगे’ (mathenge) नाम का पेड़ लगाया गया था. ‘रिमोट सेंसिंग’ (Remote Sensing) जर्नल में म्बाबू और उनके साथियों की एक स्टडी छपी है. इसके अनुसार, बारिंगो काउंटी के निचले इलाकों में 1988 में मथेंगे के पेड़ 882 हेक्टेयर में फैले थे, जो 2016 तक बढ़कर 18,792 हेक्टेयर हो गए. जॉन लमाकाटो नाम के एक पशुपालक बताते हैं कि इन पेड़ों के फैलने की वजह से उन्हें अपने ज़्यादातर मवेशियों से हाथ धोना पड़ा.

एक पशुपालक जिसने लगभग सब कुछ खो दिया

जॉन लमाकाटो साम्बुरू काउंटी में माउंट ओलोलोक्वे की तलहटी में बसे लेराटा गांव में रहते हैं. उन्हें वह समय याद है जब यहां के चरागाह घास से ढके होते थे और उनके जानवर बेरोकटोक घूमते थे. अब वो बताते हैं कि पूरी ज़मीन पर मथेंगे के पेड़ उग आए हैं, जिन्हें मवेशी खा नहीं सकते. इस वजह से उनके जानवरों को घास की तलाश में दूर जाना पड़ा. कुछ साल पहले उनके मवेशी भटककर लाइकिपिया के एक संरक्षित इलाके में चले गए. यह इलाका स्थानीय पशुपालकों और व्यावसायिक पशुपालकों के बीच ज़मीन के इस्तेमाल को लेकर होने वाले विवादों के लिए जाना जाता है. वहां उनके 193 मवेशी मारे गए. उनके पास कभी 200 मवेशी हुआ करते थे, जिनमें से अब सिर्फ सात बचे हैं. वो बताते हैं कि उनकी कुछ गायों को गोली मार दी गई थी. इन पेड़ों ने जानवरों को सीधे तौर पर नहीं मारा, बल्कि घास की तलाश में उनके जानवर उस विवादित इलाके में पहुंच गए थे.

कैसे एक बचाव योजना मुसीबत बन गई

मथेंगे पेड़ को वैज्ञानिक भाषा में ‘प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा’ (अब ‘नेल्टुमा जूलिफ्लोरा’) कहा जाता है. यह मूल रूप से अमेरिका का पौधा है. 1970 के दशक में यह पूरे पूर्वी अफ्रीका में फैल गया. इसे रेगिस्तान के बढ़ते दायरे को रोकने के एक उपाय के रूप में देखा गया था, जो पेड़ों का आवरण, मिट्टी की सुरक्षा, ईंधन और जानवरों के लिए चारा प्रदान करता है. संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और केन्या सरकार ने इसे लगाने को बढ़ावा दिया था.

म्बाबू (Mbaabu) के अध्ययन के अनुसार, 1980 के दशक में बारिंगो ज़िले में यह पेड़ लगाया गया था. शोधकर्ताओं ने 1988 से 2016 के बीच हर सात साल में ली गई लैंडसैट (Landsat) उपग्रह तस्वीरों का विश्लेषण किया. इस पेड़ का दायरा 882 हेक्टेयर से बढ़कर 18,792 हेक्टेयर हो गया, जो इसके शुरुआती आकार से 20 गुना से भी ज़्यादा है. अध्ययन में उपग्रह के आंकड़े 2016 तक ही हैं, इसलिए ये आंकड़े इस पेड़ के मौजूदा फैलाव को नहीं दिखाते हैं. शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि अध्ययन वाले इलाके में ज़मीन के आवरण में हुए 30% से ज़्यादा नकारात्मक बदलावों के लिए यही पेड़ ज़िम्मेदार है। अध्ययन करने वालों ने इसे इन बदलावों का मुख्य कारण बताया है.

ज़मीन और जानवरों पर इसका क्या पड़ता असर है

केन्या वानिकी अनुसंधान संस्थान (Kenya Forestry Research Institute) का अनुमान है कि ‘मथेंगे’ (mathenge) ने पूरे केन्या में लगभग 20 लाख (2 मिलियन) हेक्टेयर ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है और यह हर साल 15% तक फैल रहा है. शोधकर्ताओं की मॉडलिंग के अनुसार, प्रभावित इलाका इससे कम यानी 7,000 से 12,000 वर्ग किलोमीटर (7 लाख से 12 लाख हेक्टेयर) है, इसलिए अलग-अलग अनुमान सामने आते हैं. नुकसान सिर्फ घास खत्म होने तक ही सीमित नहीं है. कई जानवर इस खरपतवार को खाने के बाद मर जाते हैं.

क्यों मरते हैं जानवर/पशु

‘मथेंगे’ में तेज़ कांटे होते हैं जो जानवरों के पैरों को घायल कर सकते हैं. इसके बीज उनके दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसकी गहरी जड़ें, जो ज़मीन के नीचे 35 मीटर तक जा सकती हैं. अन्य पौधों को पानी नहीं मिलने देतीं, जो परिवार पशुपालन पर निर्भर हैं. उनके लिए ये समस्याएं तेज़ी से गंभीर होती जाती हैं.

केन्या का लगभग 75% हिस्सा खतरे में क्यों है?

यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न के शोधकर्ताओं का अनुमान है कि केन्या का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा यानी 5,80,000 वर्ग किलोमीटर में से लगभग 4,50,000 वर्ग किलोमीटर (इन आंकड़ों के हिसाब से करीब 77%)—’मथेंगे’ (mathenge) पौधे के पनपने के लिए अनुकूल है. खतरे का मतलब यह नहीं है कि यह पेड़ अभी हर जगह उग रहा है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वहां की परिस्थितियां इसे पनपने में मदद कर सकती हैं. 2020 में ‘इकोस्फीयर’ (Ecosphere) में प्रकाशित एक अध्ययन में एकर्ट और उनके साथियों ने भी कुछ ऐसा ही संकेत दिया है. उनके मॉडल से पता चलता है कि पूर्वी अफ्रीका के कई बड़े इलाके, जहां अभी तक यह पेड़ नहीं फैला है, वे इसके लिए अनुकूल हैं या जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूल हो जाएंगे. शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि हो सकता है कि यह पेड़ नई जलवायु परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने लगा हो। यह एक संभावना है, पक्की बात नहीं.

क्या कोई रास्ता है?

बारिंगो (Baringo) अध्ययन के लेखकों का कहना है कि इस पेड़ के लिए एक बेहतर और एकीकृत प्रबंधन (integrated management) की जरूरत है। एकर्ट और उनके साथियों का मानना ​​है कि उनके तरीके नीति और प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. कुछ समूह इस समस्या को एक अवसर में बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं. साम्बुरू (Samburu) में एक ऐसा ही प्रोजेक्ट चल रहा है, जहां 95% से अधिक लोग खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी या चारकोल का इस्तेमाल करते हैं. वहां ‘मथेंगे’ की लकड़ी से ‘ब्रिकेट’ (ईंधन की टिकिया) बनाई जा रही हैं. इससे स्थानीय पेड़ों पर दबाव कम होता है और आय का एक नया जरिया भी बनता है। इससे मिलने वाली बड़ी सीख बहुत सरल है. किसी भी समस्या का तुरंत निकाला गया समाधान नई मुश्किलें पैदा कर सकता है, इसलिए लंबी अवधि की योजना बनाना बहुत जरूरी है.