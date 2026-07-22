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11 साल की बेटी के साथ सोता था पिता, पत्नी रही उसके इरादे से अनजान; राज़ खुला तो उड़ गए होश

पिछले शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) को चेरी वॉकर को बच्चों की देखभाल में लापरवाही के छह मामलों और बच्चों के यौन शोषण में मदद करने के एक मामले में दोषी ठहराया गया.

By: JP Yadav | Published: July 22, 2026 3:50:46 PM IST

11 साल की बेटी के साथ सोता था पिता, पत्नी रही उसके इरादे से अनजान; राज़ खुला तो उड़ गए होश
11 साल की बेटी के साथ सोता था पिता, पत्नी रही उसके इरादे से अनजान; राज़ खुला तो उड़ गए होश


US News: अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक मां को उम्रकैद की सजा सुनाई जा सकती है, क्योंकि वह अपने पति को अपनी 11 साल की बेटी का दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने से रोकने में नाकाम रही. सरकारी वकीलों के मुताबिक, 34 वर्षीय चेरी वॉकर को पता था कि उसका पति डस्टिन वॉकर मस्कोगी स्थित उनके घर पर उसकी बेटी का यौन शोषण कर रहा था, लेकिन वह उसे बचाने में नाकाम रही. 11 साल की बच्ची ने  अगस्त, 2026 में जोड़े के घर पर ही एक बच्चे को जन्म दिया. कोर्ट को बताया गया कि उसे बच्चे के जन्म से पहले या जन्म के समय किसी भी तरह की मेडिकल देखभाल या मदद नहीं मिली. सरकारी वकीलों का कहना है कि वॉकर को पता था कि उनका पति, डस्टिन वॉकर, ओक्लाहोमा के मस्कोगी में उनके घर पर उनकी बेटी का यौन शोषण कर रहा था, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया.

सौतेले पिता के बच्चे को जन्म देने के कुछ ही समय बाद वह लड़की एक स्थानीय अस्पताल गई. तभी पुलिस ने चेरी और 35 साल के डस्टिन वॉकर को गिरफ़्तार किया और उन पर लापरवाही का आरोप लगाया. KJRH की रिपोर्ट के मुताबिक, बाद में DNA टेस्ट से पता चला कि डस्टिन ही ’99 प्रतिशत निश्चितता’ के साथ बच्चे का पिता था.  

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यह फ़ैसला पुलिस के साथ सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाले लोगों, मेडिकल पेशेवरों, डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़ के कर्मचारियों, चर्च के सदस्यों और परिवार के अन्य सदस्यों की चार दिनों तक चली लंबी और कठिन गवाही के बाद आया. जूरी ने हर आरोप के लिए उम्रकैद की सजा की सिफारिश की है. वॉकर को बाद में किसी तारीख पर जज औपचारिक रूप से सज़ा सुनाएंगे.

चेरी नहीं निभाई मां की भूमिका

34 साल की चेरी वॉकर को उम्रकैद की सज़ा हो सकती है क्योंकि वह अपने पति को अपनी 11 साल की बेटी का दुष्कर्म करने और उसे प्रेग्नेंट करने से रोकने में नाकाम रहीं.

पहली नजर में ही लापरवाह निकलीं चेरी

सरकारी वकीलों का कहना है कि वॉकर को पता था कि उनका पति, डस्टिन वॉकर, ओक्लाहोमा के मस्कोगी में उनके घर पर उनकी बेटी का यौन शोषण कर रहा था, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया. जांच में पता चला कि डस्टिन वॉकर ने कई बार उस काफ़ी कमज़ोर और छोटी बच्ची का शोषण किया था, जिसके कारण वह प्रेग्नेंट हो गई. हट्सन ने आगे कहा कि प्रेग्नेंट होने के दौरान लड़की को स्कूल से भी हटा लिया गया था, जिससे टीचर या मेडिकल प्रोफ़ेशनल के लिए दखल देने की गुंजाइश बहुत कम रह गई थी. 

Tags: crime news
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