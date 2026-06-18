America-Iran Deal: अमेरिका-ईरान में डील हुई पक्की, ट्रंप और पेजेश्कियान ने किए हस्ताक्षर, खुलेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, क्या हैं 14 शर्तें?

US-Iran agreement: अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग का अंत हो गया है. दोनों देशों के राष्ट्रपति ने युद्ध को खत्म करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर साइन कर दिए हैं. इसी के साथ यह समझौता लागू हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने समझौता ज्ञापन डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए हैं. इसके पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने इस पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए थे.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ डिनर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील पर हस्ताक्षर किए. इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जोर से आवाज लगाकर इसकी जानकारी दी. दोनों देशों के बीच कुल 14 शर्तों पर यह समझौता हुआ है. समझौते के तहत अगले 30 दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से पूरी तरह खोलने की बात कही गई है. होर्मुज खुलने से अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति सामान्य हो सकती है.

🚨 President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. 🇺🇸 pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF — The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026







समझौता में क्या हैं अहम 14 शर्तें?