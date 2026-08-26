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America Impose Sanctions: भारत की 4 कंपनियों और 3 भारतीयों पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध, ईरान से व्यापार करने की मिली सजा

America Impose Sanctions: अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध का दायरा बढ़ा दिया है. अमेरिका लगातार ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगातार उसे अलग-थलग करने की कोशिश में है. इस कदम से अमेरिका और भारत के रिश्तों में नया तनाव आ सकता है.

By: Sohail Rahman | Published: August 26, 2026 11:53:34 AM IST

अमेरिका के प्रतिबंध से भारत को क्या नुकसान हुआ?
अमेरिका के प्रतिबंध से भारत को क्या नुकसान हुआ?


America Impose Sanctions: मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है. इस बीच, अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं और भारत भी इसकी चपेट में आ गया है. ईरान के खिलाफ अपने आर्थिक कदमों का दायरा बढ़ाते हुए ट्रंप प्रशासन ने भारत की 4 कंपनियों और 3 भारतीय नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए हैं. इस कदम से अमेरिका-भारत के पहले से ही जटिल रिश्तों में नया तनाव आ सकता है.

सोमवार को अमेरिकी विदेश विभाग ने भारतीय कस्टम ब्रोकरेज फर्म पार्टनर्स एलएलपी पर प्रतिबंध लगाए. आरोप है कि इस फर्म ने ईरान से पेट्रोकेमिकल उत्पादों की कई खेप भारत लाने में मदद की थी. इसके पार्टनर्स इद्रिसमिया अशरफमिया शेख और हरीश रामचंद्र रंगी (दोनों भारतीय नागरिक) को प्रतिबंधित किया गया है.

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3 कंपनियों पर लगा प्रतिबंध

  • सदाशिव ओवरसीज लिमिटेड (फरवरी 2024 से जून 2025 के बीच लगभग 69 मिलियन डॉलर मूल्य के ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का आरोप)
  • पीपी सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड (जनवरी 2024 और जून 2025 के बीच लगभग 25 मिलियन डॉलर)
  • प्रकृतिस इंफ्रा इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (मई 2023 और फरवरी 2026 के बीच लगभग 25 मिलियन डॉलर)

प्रशांत गर्ग पर लगा प्रतिबंध

जानकारी सामने आ रही है कि पीपी सॉफ्टटेक के डायरेक्टर प्रशांत गर्ग पर भी प्रतिबंध लगाए गए. इसमें शामिल आयात का कुल मूल्य लगभग 120 मिलियन डॉलर है. अमेरिका के इस प्रतिबंध से साफ संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर अधिक प्रतिबंध लगाकर दुनिया में अलग-थलग करने की कोशिश कर रहा है. ईरान के साथ व्यापार करवा अब सिर्फ ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करने का मामला नहीं रह गया है. विदेशी बिचौलिए, आयातक, ब्रोकर, शिपिंग कंपनियां और वित्तीय संस्थान भी इसकी चपेट में आ सकते हैं.

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अमेरिकी वित्त मंत्री ने क्या कहा?

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के अनुसार, इस अभियान का मकसद ईरान के बचे-खुचे वित्तीय स्त्रोतों को खत्म करना है. तेल, पेट्रोकेमिकल से होने वाली कमाई, शिपिंग, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और डिजिटल एसेट्स जैसे सेक्टर को निशाना बनाया जा रहा है. इस दौर में लगभग 60 संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगाए गए.

भारत ने अमेरिका से आर्थिक संबंध किए कम

भारत ने पिछले वर्षों में ईरान के साथ आर्थिक संबंध काफी कम कर दिए हैं, लेकिन चाबहार पोर्ट (जिससे भारत अफगानिस्तान तक पहुंचता है) और चावल, चाय, दवाओं जैसे निर्यात अभी भी महत्वपूर्ण हैं. दुबई आधारित व्यापार और वित्तीय लेन-देन प्रभावित होने से भुगतान और शिपिंग में दिक्कतें बढ़ सकती हैं.

विश्लेषकों के अनुसार टैरिफ, रूस और ट्रंप प्रशासन के लेन-देन वाले रवैये से पहले से प्रभावित संबंध और बिगड़ सकते हैं. एशिया नीति विशेषज्ञ इवान फेगेनबाम ने कहा कि इन प्रतिबंधों से अमेरिकी-भारत संबंधों पर असर पड़ेगा.

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Tags: World news
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