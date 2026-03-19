Iran Israel War: अमेरिका में हो सकता है बड़ा हमला, खतरे में डोनाल्ड्र ट्रंप समेत कई मंत्रियों की जान!

Iran Israel War: ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जारी है. अब तक इस युद्ध में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इससे कहीं अधिक लोग घायल हुए हैं. ईरान के साथ युद्ध में इजराइल के साथ अमेरिका भी लड़ रहा है. इस बीच अमेरिका वॉशिंगटन के पेंटागन में ड्रोन देखे जाने से हड़कंप मच गया है. वॉशिंगटन पोस्ट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वॉशिंगटन के उस आर्मी बेस के ऊपर अमेरिकी अधिकारियों ने अज्ञात ड्रोन देखे हैं, जहां अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो और पेंटागन प्रमुख पीट हेगसेथ रहते हैं.बताया जा रहा है कि ड्रोन देखे जाने के बाद कथित तौर पर रूबियो और हेगसेथ को दूसरी जगह भेजने पर विचार किया जाने लगा है.

अलर्ट पर सेना

वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार, ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. अब अमेरिकी सेना कथित तौर पर संभावित खतरों पर ज़्यादा बारीकी से नज़र रख रही है. अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर हमले के चलते अलर्ट का स्तर बढ़ा दिया गया है. कथित तौर पर स्थिति से अवगत तीन लोगों में से दो का कहना है कि अमेरिका अधिकारी अभी तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि ये ड्रोन कहां से आए थे?

10 दिनों के दौरान देखे गए ड्रोन

अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि पिछले 10 दिनों के दौरान एक ही रात में फोर्ट मैकनेयर के ऊपर कई ड्रोन देखे गए. सूत्रों के मुताबिक, इसके बाद सुरक्षा के उपाय बढ़ा दिए गए है. ड्रोन देखे जाने के बाद व्हाइट हाउस में एक बैठक हुई, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए? यह बड़े हमले का संकेत इसलिए भी हो सकता है कि वॉशिंगटन में ड्रोन देखे जाने की ये घटनाएं ऐसे समय में सामने आई हैं जब 28 फरवरी को US-इज़रायली हमलों के बाद ईरान के साथ मिसाइल और ड्रोन का आदान-प्रदान शुरू हो गया था.

यहां पर यह बात अहम है कि अमेरिकी और इजराइल के हमलों में मारे गए अपने शीर्ष अधिकारियों की मौत का बदला लेने का संकल्प लिया था. WP की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की ओर से लगातार धमकियों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन ने हाल ही में विदेशों में मौजूद राजनयिक ठिकानों के लिए एक वैश्विक सुरक्षा अलर्ट जारी किया है. खतरों के चलते देश के कई ठिकानों को बंद कर दिया है.