Home > विदेश > अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला, Trump की सेना ने राष्ट्रपति निकोलस और उनकी पत्नी को उठा लिया

अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला, Trump की सेना ने राष्ट्रपति निकोलस और उनकी पत्नी को उठा लिया

America Attack Venezuela: काराकास में शनिवार (03 जनवरी, 2026) को अमेरिकी हमलों के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है.

By: Sohail Rahman | Published: January 3, 2026 4:15:20 PM IST

America Attack Venezuela
America Attack Venezuela


America Attack Venezuela: काराकास में शनिवार (03 जनवरी, 2026) को अमेरिकी हमलों के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है. दोनों अभी अमेरिकी हिरासत में हैं और उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों के बाद इसकी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर किया गया था.

You Might Be Interested In

खबर अपडेट की जा रही है…

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: America Attack VenezuelaCaptures its President NicolasDonald Trumphome-hero-pos-3nicolas madurovenezuela
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

2026 में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर ये...

January 2, 2026

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025
अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला, Trump की सेना ने राष्ट्रपति निकोलस और उनकी पत्नी को उठा लिया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला, Trump की सेना ने राष्ट्रपति निकोलस और उनकी पत्नी को उठा लिया
अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला, Trump की सेना ने राष्ट्रपति निकोलस और उनकी पत्नी को उठा लिया
अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला, Trump की सेना ने राष्ट्रपति निकोलस और उनकी पत्नी को उठा लिया
अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला, Trump की सेना ने राष्ट्रपति निकोलस और उनकी पत्नी को उठा लिया