अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला, Trump की सेना ने राष्ट्रपति निकोलस और उनकी पत्नी को उठा लिया

America Attack Venezuela: काराकास में शनिवार (03 जनवरी, 2026) को अमेरिकी हमलों के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है. दोनों अभी अमेरिकी हिरासत में हैं और उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों के बाद इसकी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर किया गया था.
खबर अपडेट की जा रही है…
