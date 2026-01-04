Home > विदेश > आंखों पर बंधी पट्टी, हाथों में हथकड़ी…आतंकवादी की तरह अमेरिका लाए गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो; ड्रग तस्करी के आरोपों का करना होगा सामना

Nicolas Maduro Arrest: अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास समेत कई जगहों पर बमबारी की थी. इस हमले के बाद देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया था. अमेरिकी सैन्य अभियान के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया है.

By: Preeti Rajput | Published: January 4, 2026 7:32:05 AM IST

Nicolas Maduro Arrest: अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास समेत कई ठिकानों पर बमबारी की थी. जिसके बाद देश में इमरजेंसी का लागू कर दी गई थी. अमेरिकी सैन्य अभियान सफल होने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों को न्यूयॉर्क लाया गया है. इस दौरान की वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो  की सामने आई पहली तस्वीर इस समय चर्चा का विषय बन गई है. 

वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किया गिरफ्तार

अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पहली तस्वीर जारी कर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश की है. इस तस्वीर में मादुरो को ग्रे ट्रैक्सूट पहने हुए नजर आ रहे हैं. ध्यान देने वाली बात है कि उनकी आंखों पर ब्लैकआउट गॉगल्स (पट्टी) लगाए  गए हैं. साथ ही हाथों में हथकड़ी भी बांधी गई है. उनके साथ किसी आंतकवादी जैसा सलूक किया गया है.

अमेरिका ने किया ताकत का प्रदर्शन

अमेरिका इस तस्वीर के जरिए दूनिया को अपनी ताकत का अहसास कराना चाहता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्रुथ पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पहली तस्वीर जारी की है. तस्वीर में वह यूएसएस इवो जिमा जहाज पर नजर आ रहे हैं. कैप्शन में लिखा कि निकोलस मादुरो ऑन बोर्ड द यूएसएस इवो जिमा.

राष्ट्रपति मादुरो लाया गया न्यूयॉर्क 

दरअसल, अमेरिकी सैन्य अभियान के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार  कर न्यूयॉर्क लाया गया है. अमेरिका का यह अभियान शनिवार की सुबह शुरु हुआ था. जब सेनाने काराकस में बमबारी शुरु कर दी थी. यहां तक कि मादुरो 
और उनकी पत्नी को बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला गया था. इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क के स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतारा गया, यहां से उन्हें सीधा मैनहट्टन ले जाया जाएगा. मादुरो को मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा. उनकी पेशी सोमवार को कोर्ट में की जाएगी.

बेंजामिन नेतन्याहू ने किया ट्रंप का समर्थन

इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि “राष्ट्रपति महोदय, आपको बधाई!डोनाल्ड ट्रंप स्वतंत्रता और न्याय के लिए आपके साहसी और ऐतिहासिक नेतृत्व के लिए. मैं आपके दृढ़ संकल्प और आपके बहादुर सैनिकों की शानदार कार्रवाई को सलाम करता हूं”.

ड्रग्स केस में आरोपी राष्ट्रपति मादुरो 

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी की तरफ से कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी पर नारको, टेररिज्म, कोकेन और हथियारों से जुड़े कई आरो हैं. उनके खिलाफ साल 2020 के इंडिक्टमेंट को अपडेट कर नया अभियोग  दायर किया गया है. ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका तक तक वेनेजुएला जाएगा, जब तक सुरक्षित ट्रांजिशन नहीं हो जाता.

