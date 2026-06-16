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एक्स-गर्लफ्रेंड के साथ बिस्तर में आपत्तिजनक स्थिति में कौन था? डेढ़ साल बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

नेशनल गार्ड के एक पूर्व सदस्य ने उस साथी सैनिक की हत्या करने का जुर्म कबूल किया है, जिसे उसने अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड के साथ बिस्तर पर पाया था.

By: JP Yadav | Published: June 16, 2026 12:17:24 PM IST

बिस्तर पर एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कौन था, जिसे देखते ही बेकाबू हुआ युवक; कर डाला खौफनाक कांड
बिस्तर पर एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कौन था, जिसे देखते ही बेकाबू हुआ युवक; कर डाला खौफनाक कांड


अमेरिका के लुइसियाना में आर्मी बेस पर लव ट्रायंगल के जानलेवा मोड़ लेने के बाद नेशनल गार्ड्समैन ने अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड के साथ बिस्तर पर मिले सैनिक की हत्या करने की बात कबूल की है. 11 जून, 2026 को लुइसियाना के 27 वर्षीय नत्रावियन लैंड्री ने खुलासा किया कि उसने ही सार्जेंट आंद्रे एस. स्टीवर्ट जूनियर (24) की 14 दिसंबर, 2024 को गोली मारकर हत्या की थी. आरोपी ने यह भी कबूल किया है कि उसने बंदूक का इस्तेमाल करके इरादतन हत्या (The second degree) का गुनाह कबूल किया है. इस कबूलनामे के बाद अब उसे कम से कम 10 वर्ष की जेल हो सकती है, लेकिन उसे उम्रकैद की सजा भी सुनाई जा सकती है.

जॉर्जिया के दक्षिणी जिले की अमेरिकी अटॉर्नी मार्गरेट ‘मेट’ हीप के अनुसार, हत्या के इस मामले में जेल की सजा पूरी करने के बाद दोषी लैंड्री को आर्थिक जुर्माना भी भरना होगा. इसके साथ ही उसे निगरानी में रिहाई (सुपरवाइज़्ड रिलीज) की अवधि से भी गुजरना होगा. दरअसल, जुर्म कबूल करने का यह बयान आरोपी की लैंड्री जिम्मेदारी को स्वीकार करता है और न्याय की दिशा में एक कदम है. इसके लिए अमेरिकी सेना के CID और उन सरकारी वकीलों की लगन की तारीफ होनी चाहिए जिनकी कोशिशों से यह मामला दोषी ठहराए जाने के साथ खत्म हुआ. 

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रिश्तेदारों को धकेलकर अंदर घुसा और बोल दिया हमला

सरकारी वकीलों ने बताया कि लैंड्री फोर्ट गॉर्डन (जिसे पहले फोर्ट आइजनहावर के नाम से जाना जाता था) में अपनी गार्ड यूनिट के साथ काम कर करने के दौरान यहां अपार्टमेंट में आया. यहां पर वह पूर्व गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट में गया, जिसके साथ उसका एक बच्चा है. सरकारी वकीलों के अनुसार, जब बाहर एक और गाड़ी देखी तो लैंड्री को लगा कि अंदर कोई और आदमी है. वह महिला के रिश्तेदारों को धकेलकर घर के अंदर घुस गया, जहां उसे स्टीवर्ट दो बच्चों के साथ मिला. यहां मौजूद महिला की मौसी ने बताया कि उसने लैंड्री और स्टीवर्ट को हाथापाई करते देखा, जिसके बाद घर में गोली चलने की आवाज सुनाई दी. 

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वर्ष 2026 में शुरू किया था करियर

सरकारी वकीलों ने कहा कि लैंड्री को पता था कि उस समय स्टीवर्ट के पास कोई हथियार नहीं था. वहीं, फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 1 घंटे बाद ड्वाइट डेविड आइजनहावर मेडिकल सेंटर में चोटों के कारण स्टीवर्ट की मौत हो गई। वह अपने पीछे पांच साल का बेटा छोड़ गया है, जो गोलीबारी के समय अपार्टमेंट के अंदर मौजूद बच्चों में से एक था.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टीवर्ट क्लार्क्सविले दरअसल टेनेसी का रहने वाला था. उसने वर्ष 2019 में अपना मिलिट्री करियर शुरू किया था. उसने एक्टिव ड्यूटी रिसोर्स स्पेशलिस्ट के तौर पर शुरुआत की थी और इस साल आर्मी रिज़र्व में चला गया था. वह मैरीलैंड के फोर्ट मीड में तैनात था.

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Tags: US News
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