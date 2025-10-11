अद्भुत पिता-पुत्र की जोड़ी! 8 साल का रियो चढ़ेगा एवरेस्ट बेस कैंप
अद्भुत पिता-पुत्र की जोड़ी! 8 साल का रियो चढ़ेगा एवरेस्ट बेस कैंप

रोमांच और साहस की अद्भुत (Adventure and Thrill) कहानी है 8 साल के रियो (Riyo) और उनके पिता जेक की, जो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप (Mount Everest Base Camp) ट्रेक पर जा रहे हैं. रियो ने बेयर ग्रिल्स (Bear Grills) से प्रेरणा लेकर छोटी उम्र में ही कई बड़ी पर्वतारोहण उपलब्धियां (Mountaineering Achievements) हासिल की हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 11, 2025 6:10:50 PM IST

8 साल का रियो अपने पिता जेक के साथ, Picture Source: Meta Ai
8 साल का रियो अपने पिता जेक के साथ, Picture Source: Meta Ai

Father and Son Duo: जहां आज कल एक 8 साल का बच्चा सिर्फ शैतानियों और खेल-खूद में अपने आपको रखना पसंद करता है तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड के डर्बी शहर का रहने वाला  8 साल का रियो अपने पिता जेक के साथ 15 दिन के रोमांचक माउंट एवरेस्ट बेस कैंप (EBC) ट्रेक पर जाने वाला है. जी हां, उड़ गए न आपके भी होश. रियो ने यह मुश्किल सफर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही चुना है. 

बेयर ग्रिल्स से मिली प्रेरणा:

8 साल का रियो डिस्कवरी चैनल पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय शो और बच्चों के बीच पसंद करने वाला शो ‘मैन वर्सेज वाइल्ड’ कार्यक्रम से काफी प्रेरित है. केवल 5 साल की उम्र में बेयर ग्रिल्स को पहाड़ों पर चढ़ते देख उसे भी वही करने का हौसला मिला. इतना ही नहीं रियो अपने हीरो ग्रिल्स से एक इवेंट के दौरान मिल भी चुका है. 

छोटी उम्र में बड़ी उपलब्धियां:

रियो ने अपनी छोटी उम्र में ही कई बड़ी पर्वतारोहण उपलब्धियां हासिल की हैं. वह Yr Wyddfa नाम की पर्वत श्रेणी पर चढ़ाई कर चुका है और इतना ही नहीं उसने इंग्लैंड के थ्री पीक चैलेंज को भी पूरा किया है. उसकी बहादुरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने 24 किलोमीटर की डांस रेस सीरीज़ भी फतह की है, जो ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस (SAS) के टेस्ट का एक हिस्सा है. 

अनूठी ट्रॉफियां और बड़ी सोच:

रियो हर चढ़ाई के बाद पहाड़ों से बर्फ इकट्ठा कर अपनी बोतल में भरता है और उसे अपने कमरे में ट्रॉफी के रूप में बड़े ही प्यार से रखता है. रियो के पिता जेक ने बताया कि रियो कैंपिंग के दौरान कभी परेशान नज़र नहीं आया. सबसे अच्छी बात यह कि रियो फूड बैंक के लिए पैसे जुटा रहा है ताकि, उन पैसों की मदद से जो खाना खरीद नहीं सकते हैं उन्हें फंड डर्बी स्थित ‘रीच कम्युनिटी ग्रोसरी’ को देगा. 

रियो के पिता आगे बताते हुए कहा कि इस यात्रा ने उन्हें और उनके बेटे को काफी करीब लाया है और उन्हें हमेशा से रियो पर काफी गर्व है. यह पिता-पुत्र की जोड़ी उन सभी पेरेंट्स के लिए एक प्रेरणा है जो अपने बच्चों के बड़े सपनों को पूरा करने में उनका साथ देते हैं.  

