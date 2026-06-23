कौन है अमर, जिसने ब्रिटेन में मचाया कहर; 5 लड़कियों को बनाया अपना शिकार; सैकड़ों युवतियों के सामने आए नाम

Amar Ilyas: रोदरहैम और शेफ़ील्ड में 12 साल तक की लड़कियों के साथ दुष्कर्म और शोषण करने वाले तीन भाइयों को ‘ग्रूमिंग गैंग्स’ (लड़कियों को बहला-फुसलाकर शोषण करने वाले गिरोह) के खिलाफ चल रही लंबी आपराधिक जांच के तहत जेल की सज़ा सुनाई गई है. ‘किलर’ उपनाम का इस्तेमाल करने वाले आरोपी अमर इलियास ने 5 युवा पीड़ितों के खिलाफ दु्ष्कर्म के 13 मामलों सहित 20 पुराने शोषण के अपराधों का दोषी ठहराया गया है.

वर्ष 2000 के दशक में जब शोषण हुआ तब तीन लड़कियों की उम्र 13 साल या उससे कम थी, जबकि सबसे बड़ी लड़की सिर्फ़ 18 वर्ष की थी. 41 वर्षीय अमर को सोमवार को जज ने ‘कायर’ कहा. यह अलग बात है कि अब तक उसे सजा नहीं मिल पाई है क्योंकि सजा सुनाए जाने से पहले ही वह पाकिस्तान भाग गया था और अभी भी फरार है. अब उसकी अनुपस्थिति में 27 साल की जेल की सजा सुनाई गई है.

शेफ़ील्ड क्राउन कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला कि अमर इलियास ने साउथ यॉर्कशायर शहर में लड़कियों को बेरहमी से डराया-धमकाया. इसके बाद उसने एक पीड़िता को काटा और बंदूक दिखाकर और सामूहिक दुष्कर्म की धमकी देकर दूसरों को शोषण की गतिविधियों के लिए मजबूर किया.

अमर को सुनाई गई 10 साल की सजा

जज पीटर हैम्पटन ने अधिकारियों से उसे वापस यूके लाने के लिए ‘हर संभव तरीका’ अपनाने को कहा. उसके छोटे भाइयों कमर (39) और कामरान (38) को यौन अपराधों के लिए क्रमशः 10 साल और तीन साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है. इन भाइयों को आखिरकार जून 2020 में नेशनल क्राइम एजेंसी के अधिकारियों ने ‘ऑपरेशन स्टोववुड’ के तहत गिरफ्तार किया था. यह लगभग £90 मिलियन का ऑपरेशन था, जिसमें 1997 और 2013 के बीच रोदरहैम में ग्रूमिंग और शोषण के आरोपों की जांच की गई थी. यह यूके में अपनी तरह का सबसे बड़ा ऑपरेशन है. अधिकारियों ने एक महिला से संपर्क किया था, जिनकी पहचान बाल शोषण की पीड़िता के तौर पर की गई थी.

5 लड़कियों के साथ दुष्कर्म

उन्होंने बताया कि अमर ने उनके साथ दुष्कर्म किया था और इसके बाद चार अन्य पीड़ितों की पहचान की गई. 41 साल के अमर इलियास, जिन्हें ‘किलर’ उपनाम से जाना जाता है. उसे 5 लड़कियों के साथ दुष्कर्म के आरोप में उनकी गैर-मौजूदगी में 27 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है.

पीड़िताओं का किया गया अपमान

आरोपियों को नेशनल क्राइम एजेंसी की ‘ऑपरेशन स्टोववुड’ जांच के तहत दोषी ठहराया गया था. उन्होंने कहा कि भाइयों ने पीड़ितों के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने के बाद उन्हें नीचा दिखाया. इसके बाद मज़ाक उड़ाया और अपमानित भी किया. अदालत को बताया गया कि तीनों ने 2004 और 2008 के बीच शेफ़ील्ड में कई जगहों पर एक कमजोर लड़की का शोषण किया, जब वह सिर्फ 12 वर्ष की थी. उसकी मुलाकात अमर से उसके भाई कमर ने कराई थी, जिसने उसका मोबाइल नंबर हासिल किया था और अपने भाइयों को सौंपने से पहले उसके साथ संबंध बनाए.

सिगरेट और कोकीन देकर बनाया था शिकार

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इसके बाद अमर ने तीन साल तक हर सप्ताह उस ‘अकेली और कमज़ोर’ लड़की के साथ दुष्कर्म किया. उसने बताया कि एक बार अमर ने दुष्कर्म करने से पहले उसे क्रैक कोकीन मिली हुई सिगरेट दी थी. एक और बार अमर ने लड़की को अपनी कार में रखी हैंडगन दिखाई और फिर उसे जंगल वाले इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

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सबसे कमजोर लड़की को बनाया शिकार

रोदरहैम में एशियाई सेक्स ग्रूमिंग स्कैंडल जारी है: अब एक अदालत ने उन चार लोगों को जीवन भर के लिए गुमनामी का अधिकार दिया है जिन्होंने सालों तक एक कमजोर लड़की को अपना शिकार बनाया. आख़िर क्या हो रहा है? जज हैम्पटन ने कहा कि अमर इलियासी विदेश से कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है. वह अपने वकील से समुदाय के लिए अपने अच्छे कामों का ज़िक्र करवाता है, जबकि साथ ही किसी दूसरे अधिकार क्षेत्र में रहकर इस कार्रवाई से बचता रहता है.

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सैकड़ों लड़कियों के साथ किया दुष्कर्म

‘ऑपरेशन स्टोववुड’ के तहत हुई जांच के बाद 50 से ज़्यादा लोगों को दोषी ठहराया गया है. इस ऑपरेशन में 1997 से 2013 के बीच शोषण का शिकार हुए लगभग 1,100 बच्चों की पहचान की गई थी. इसे रॉदरहैम में बच्चों के यौन शोषण पर प्रोफेसर एलेक्सिस जे की 2014 की ‘जे रिपोर्ट’ के नतीजों के बाद शुरू किया गया था. इस रिपोर्ट में उन खबरों की पुष्टि हुई थी कि मुख्य रूप से पाकिस्तानी मूल के पुरुषों के गिरोहों ने सैकड़ों लड़कियों का शोषण किया था.

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