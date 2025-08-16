Home > विदेश > Alaska summit: ट्रम्प की नहीं सुनता कोई! अलास्का समिट के कुछ घंटे बाद ही रूस ने यूक्रेन पर फोड़ दिया बम

कीव ने शनिवार को कहा कि रूस ने रातोंरात यूक्रेन पर 85 हमलावर ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। यह घटना रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलास्का वार्ता के कुछ घंटों बाद हुई।

Published By: Shivani Singh
Published: August 16, 2025 19:20:03 IST

Alaska summit: कीव ने शनिवार को कहा कि रूस ने रातोंरात यूक्रेन पर 85 हमलावर ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। यह घटना रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलास्का वार्ता के कुछ घंटों बाद हुई।

अमेरिका के सुदूर राज्य में हुई यह बहुप्रतीक्षित बैठक रूस के तीन साल से भी ज़्यादा समय से चल रहे यूक्रेन आक्रमण को रोकने में कोई सफलता नहीं मिलने के साथ समाप्त हुई। यूक्रेन की वायु सेना ने कहा कि मास्को ने “इस्केंडर-एम बैलिस्टिक मिसाइल और 85 शाहेड-प्रकार के” ड्रोन से हमला किया, साथ ही चार क्षेत्रों में “अग्रिम पंक्ति के इलाकों” पर भी हमला किया।

अपनी दैनिक रिपोर्ट में, वायु सेना ने कहा कि हमले “16 अगस्त की रात” और 15 अगस्त की शाम से शुरू हुए – जब पुतिन और ट्रंप अपनी वार्ता कर रहे थे। कीव ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 61 ड्रोन मार गिराए।

मास्को ने देश के पूर्वी हिस्से में भी बढ़त का दावा किया और वार्ता के दौरान ज़मीनी हमले और बढ़त जारी रखी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सैनिकों ने यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र के कोलोडियाज़ी गाँव और पड़ोसी निप्रॉपेट्रोस क्षेत्र के वोरोन गाँव पर कब्ज़ा कर लिया है।

रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के दो और गाँवों पर कब्ज़ा कर लिया है, मॉस्को ने शनिवार को कहा। यह जानकारी व्लादिमीर पुतिन और अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत के कुछ घंटों बाद मिली। रूसी सेना ने पड़ोसी निप्रॉपेट्रोस क्षेत्र के वोरोन गाँव पर भी कब्ज़ा करने का दावा किया है – हालाँकि यूक्रेन से जुड़ी निगरानी वेबसाइटों के अनुसार रूसी सैनिक अभी भी गाँव से दूर हैं।

रूस लगभग साढ़े तीन वर्षों से यूक्रेनी क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है और देश के पूर्व और दक्षिण के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर रखा है।

फरवरी 2022 में पुतिन द्वारा शुरू किए गए यूक्रेन पर रूस के आक्रमण में हज़ारों लोग मारे गए हैं।

