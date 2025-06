भारत का सबसे खूंखार ‘हीरो’ पहुंचा चीन, सीना तानकर कर किया ऐसा काम, पहली तस्वीर देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

SCO Security Council : भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के जिगरी यार के यहां पहुंचकर आतंकवाद पर उसकी बखिया उधेड़ी हैं।

असल में मंगलवार को बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद सचिवों की 20वीं बैठक में अजीत डोभाल ने पाक पर जमकर हमला बोला है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड छोड़ने और संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों तथा उनके नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

अपने संबोधन में उन्होंने में उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए बर्बर आतंकी हमले और उसके जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि यह आतंक के ढांचे को नष्ट करने और सीमा पार से भारत में घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए एक संतुलित और गैर-उकसाने वाला कदम था।

भारतीय एनएसए ने आगे कहा कि टीआरएफ (द रेजिस्टेंस फ्रंट) ने भारतीय और नेपाली नागरिकों को धर्म के आधार पर अलग करके इस हमले में 26 लोगों की हत्या कर दी। एनएसए ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा, आईएसआईएस और उनके सहयोगियों से खतरा बना हुआ है, जिनका मुख्यालय पाकिस्तान में है और जिन्हें राज्य का समर्थन प्राप्त है।

उन्होंने एससीओ देशों से सभी प्रकार के आतंकवाद, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद को मानवता के खिलाफ अपराध मानने और इसके प्रायोजकों, आयोजकों, वित्तपोषकों और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने में सहयोग करने का आग्रह किया।

🚨🚨Indian NSA Ajit Doval, China’s Wang Yi meet in Beijing on the sidelines of SCO NSAs meet; First in person meeting between India, China since India’s operation Sindoor 🚨🚨 @MEAIndia pic.twitter.com/5dz4sCaRHd

— Akanksha Swarup (@akankshaswarups) June 23, 2025